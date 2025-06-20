«Пешком до Геленджика не дойдешь»: Бизнесмены назвали желаемую ставку ЦБ

На каком уровне ставки ЦБ бизнес вновь займется активными инвестициями? Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума дали РБК прогнозы на этот счет

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На каком уровне ставки ЦБ бизнес вновь займется активными инвестициями?

Владимир Верхошинский, глава Альфа-банка

Тут важно отметить, что половина инвестиций финансируется из собственных средств компаний, на долю заемных средств приходится около 10% реализуемых инвестиций в основной капитал. Это значит, что высокая ставка имеет ограниченный сдерживающий эффект на инвестиционную активность. Во-вторых, несмотря на высокий уровень ставок и стагнацию корпоративного кредитного портфеля, российские эмитенты в 2025 году наращивают привлечение на долговом рынке. Если среднемесячный объем размещенных облигаций за пять месяцев 2024 года составлял порядка 200 млрд руб., то в среднем в месяц за пять месяцев 2025 года эмитенты размещают облигации почти на 500 млрд руб. В-третьих, для инвестиций важна предсказуемость экономической среды и возможность просчитать отдачу от проектов, а это возможно только в условиях низкой и предсказуемой инфляции. Поэтому высокая ставка, обеспечивающая возврат инфляции к цели, в большей степени поддерживает долгосрочную динамику инвестиций, нежели вредит ей.

Михаил Задорнов, экономист

Инвестиционная активность бизнеса не привязана к ключевой ставке или даже к стоимости денег. Это гораздо более сложный комплекс причин и условий. Если мы возьмем 100% инвестиций в России, то две трети — это прибыль предприятий или собственные средства, а не заемные. Еще примерно 15–20% — это средства бюджетов всех уровней. И только 10% — то, что предприятие привлекает через облигации или через кредит. То есть инвестиционная активность бизнеса к ставке весьма косвенно привязана. Сейчас бюджет обязательства по финансированию капвложений и субсидированию ставок кредита по существующим программам полностью выполняет. Поэтому как раз с точки зрения инвестиций рост гораздо быстрее, чем в целом в экономике, если смотреть первые пять месяцев года.

Для бизнеса должен сложиться комплекс условий. Это не только ключевая ставка, это прежде всего ощущение, что свои сегменты рынка растут, что спрос есть. Это логистика и цепочки поставок оборудования, комплектующих. Это, в конце концов, ощущение, что эти инвестиции не пропадут, что их не отберет государство. Это вопрос уверенности в завтрашнем дне.

Если говорить только об одном факторе — предпочтении инвестировать или хранить деньги на депозите, — то здесь еще путь большой. Ключевая ставка и стоимость денег на рынке должны упасть до 12–13% при инфляции 5–5,5%, для того чтобы просто в большинстве секторов экономики инвестиции окупались на понятном горизонте 3–5 лет. Но до этого еще путь длиной даже не в год, до полутора при нормальном развитии событий.

Александр Калинин, глава «Опоры России»

Меньше 10%. Решение [совета директоров Банка России 6 июня] было важно по двум причинам. Первая — снять негатив перед Питерским форумом. А второе, это, конечно, так как тенденция указывала, что охлаждение есть, — обозначить переход к мягкому снижению ставки. Но этого, конечно, недостаточно для изменения поведения экономических субъектов. Еще один момент большой — сейчас очень серьезно растут неплатежи в экономике [со стороны госкорпораций]. Мы вместе с РСПП этим глубоко озаботились. И банки тоже это видят. И хотя мы пытаемся воздействовать на компании, удается это, скажем так, с переменным успехом.

Сергей Гаврилов, председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Активные инвестиции вернутся, когда ставка приблизится к диапазону 15–16% годовых, но только при условии, что будет запущен процесс оборачивания капитала внутри страны — через расширение корпоративных структур, перерегистрацию активов, создание новых обществ и выпуск акций с реальным участием инвесторов. Сейчас же оборот ограничивается перекладыванием имущества между связанными юрлицами, зачастую с минимальной капитализацией и отсутствием вторичного рынка для акций. Особенно это чувствительно для малого и среднего бизнеса, где доступ к фондовому капиталу почти полностью перекрыт, а долевое участие ассоциируется с потерей контроля над имуществом, а не с расширением возможностей.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

Существует мнение, что в текущих условиях оптимальным будет снижение ставки до 12–15%. Именно в этом диапазоне бизнес сможет не просто обслуживать кредиты, а реально инвестировать в долгосрочные проекты, модернизацию производств и расширение. Конечно, многое зависит и от отрасли, и от конкретной модели бизнеса, но общий ориентир именно такой. Сейчас же инвестиционные решения часто откладываются из-за дорогого кредитного ресурса.

Сергей Хотимский, совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка

Конкретную ставку интенсификации инвестиций определить сейчас сложно. Полагаю, что ставки ниже 12–15% способны сбалансировать соотношение завершаемых и начинаемых инвестиционных проектов. Нужно понимать, что инвестиционные кредиты погашаются долго. Если не разгонять рост денежной массы выше 10%, большого маневра для роста инвестиций сейчас нет.

Феликс Либ, генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо»

Анализируя различные прогнозы, можно отметить, что ЦБ с осторожностью подходит к смягчению денежно-кредитной политики. Возврат к активным инвестициям в розничном бизнесе, включая нашу отрасль, может начаться при уровне ключевой ставки не выше 15%. Это тот порог, при котором стоимость заемных средств становится более приемлемой для финансирования масштабных проектов, включая развитие сети магазинов, логистики, IT-инфраструктуры и клиентского сервиса. Мы внимательно следим за сигналами со стороны регулятора и готовы оперативно адаптировать наши инвестиционные планы к изменениям макроэкономической ситуации.

Алексей Репик, председатель «Деловой России»

Вне зависимости от ставок нас ждет инвестиционный провал в значительной части отраслей. Может быть, если будет снижение слишком агрессивным, условно до уровня реальной инфляции — «Инфляция +0». Не как сейчас, когда инфляция single digit, а ставка 20. Я уверен, что те ниши, которые быстро разворачиваемые, и те ниши, где есть неудовлетворенный спрос, например туризм попрет и может количественно скомпенсировать провалы этой ямы. Но просто надо понимать, что одно другое не замещает. Да, может оказаться, что мы быстрыми инвестициями в этом контексте декомпенсируем выпадающие, но это разные инвестиции. Потребителю от того, что есть гостиница в Геленджике, — здорово, но, если летать в Геленджик незачем, пешком до Геленджика не дойдешь.

Марчелло Гелашвили, управляющий партнер группы компаний Б1

Цифры показывают, что бизнес и не прекращал инвестировать. Наши расчеты по данным Банка России демонстрируют, что в 2024 году при средневзвешенной процентной ставке по корпоративным кредитам около 15% компании заняли у банков более 83 трлн руб. Для сравнения: в 2020 году при средней ставке менее 8% этот показатель был лишь в районе 60 трлн руб. К похожим выводам можно прийти на основе данных Росстата. В 2024 году инвестиции в основной капитал выросли более чем на 16%. Это в два с лишним раза больше, чем средний годовой рост инвестиций за относительно спокойную пятилетку с 2015 по 2019 год.

При этом важно, чтобы в инвестициях увеличивалась доля частного, малого и среднего бизнеса. Рост только за счет государственных денег не даст полного эффекта. А для этого понадобится совершенствовать деловой климат, поддерживать предпринимательские инициативы и выстраивать новые производственные цепочки с дружественными и нейтральными странами.

Борис Титов, специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

А вы посмотрите данные Росстата по отраслевой рентабельности за 2024 год. Обрабатывающие производства — 14,7%, транспортировка и хранение — 13%, строительство — 9,8%, оптовая и розничная торговля — 4,9%. Может ли кредитная ставка превышать рентабельность? Вот и ответ.

Роман Троценко, основатель, председатель совета директоров корпорации АЕОН

Она должна быть на 2% выше текущей инфляции. То есть если мы оцениваем инфляцию в 10%, то ставка должна быть 11–12%.

Виталий Сергейчук, член правления банка ВТБ

У каждой отрасли, каждой компании свои потребности и свои причины замедления или роста активности — и это не только ставка. Например, на агрегированном уровне динамика прибылей крупных компаний в основном ухудшилась из-за экспортно ориентированных секторов, что мало связано с замедлением экономики, а больше — с ухудшением конъюнктуры на сырьевых рынках и курсом. В целом по экономике запас прочности у компаний сохраняется.

Николай Журавлев, заместитель председателя Совета Федерации

Снижение ставки на 1 процентный пункт — это шаг в правильном направлении, но, конечно, мы все ждем ее дальнейшего снижения. Однако важно понимать, что ключевая ставка — это хотя и очень важный, но не единственный инструмент борьбы с инфляцией. Нужна комплексная совместная работа Банка России и правительства. Это как сообщающиеся сосуды, чтобы снизить ставку безопасно, важно одновременно устранять инфляционные риски другими мерами. Это тонкий баланс, который тем не менее необходимо найти.

Мы видим, что правительство уже меняет подход: отказывается от широких, «веерных» программ субсидирования и переходит к точечной поддержке — прежде всего проектов технологического суверенитета, которые повышают производительность и не раздувают инфляцию. То же самое касается более аккуратного подхода к льготной ипотеке. Если эта работа будет продолжена последовательно, то высокий уровень ключевой ставки останется краткосрочной и вынужденной мерой. Потому что понятно: такая процентная нагрузка многим предприятиям дается тяжело.

Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ

Активные инвестиции не прекратились. В первом квартале рост составил 5% с лишним в реальном выражении. В первом квартале, во-первых, стройка все-таки пошла достаточно хорошо. Правда, здесь, как некоторые считают, большую роль сыграло то, что теплая была зима. Поэтому были и вводы жилья, и дорожное строительство, и офисное строительство. Оно достаточно неплохо шло. Что касается инвестиций, то здесь все-таки бизнес скорее заканчивает те проекты, которые начинал раньше. Поэтому дальше такого роста инвестиций мы во всяком случае не ожидаем.

Даже если уровень ключевой ставки снизится — это все равно вопрос лагов. Она должна снизиться, я надеюсь. Но должно быть значимое снижение. А то, что снизят еще на несколько процентных пунктов, это кардинально ситуацию не изменит. Тем более что у многих предприятий дефицит оборотных средств. Почему? Во-первых, растут неплатежи. Эта проблема начала сейчас нарастать. Во-вторых, это дороговизна — цены на сырье, на все, импорт тоже дорожает. Так что здесь оборотные средства становятся дороже, даже чтобы поддержать тот же объем производства, который есть, особенно когда его надо увеличивать в том числе по линии гособоронзаказа.

Поэтому это не вопрос даже инвестиций, а вопрос просто продолжения производства, затыкания дыр, покупки комплектующих, сырья и материалов. Для многих это вопрос выживания и продолжения производственного процесса — завершение тех инвестиций и строительств, которые были начаты раньше, рефинансирование в том числе и старых кредитов, потому что берут новые, чтобы закрыть старые. Вопрос начала новых инвестиций скорее сдвигается на 2026 год и дальше.

Вероника Никишина, генеральный директор РЭЦ

По итогам 2024 года инвестиции в основной капитал в России выросли на 7,4% по сравнению с 2023 годом, при том что в 2023 году рост инвестиций был максимальным за последние 13 лет. Основными драйверами этого роста стали обрабатывающие отрасли и сектор IT. Высокие показатели инвестиций во многом стали результатом работы сформированного правительством широкого комплекса инструментов поддержки частных капиталовложений и эффективного разделения рисков между бизнесом и государством. Для дальнейшего стимулирования инвестиций в том числе сформированы обновленные национальные проекты, в рамках которых предусмотрены меры по повышению инвестиционной активности с целью увеличения объема инвестиций.

Марина Фытова, исполнительный директор «Лемана ПРО»

С учетом структуры затрат и рентабельности ключевая ставка выше 12% фактически блокирует инвестиционную активность в строительстве. При текущих условиях большинство проектов становятся либо нерентабельными, либо чересчур рискованными. Точка восстановления полноценной деловой активности — это диапазон 8–10%. Именно при таком уровне ставки инвестиционные расчеты вновь начинают сходиться, появляется смысл в долгосрочном планировании, а девелоперы могут брать кредиты на новое строительство без необходимости компенсировать его стоимость высокими ценами для покупателей. Пока этого не произойдет, большинство компаний будут либо удерживать текущие мощности, либо находиться в «режиме ожидания».

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Сбербанка

Могу поразмышлять, какой уровень ставки нужен экономике на самом деле. ЦБ максимально повысил процентную ставку, чтобы снизить уровень инфляции. Классический, понятный, очень правильный инструмент. Сейчас недельная инфляция, наблюдаемая нами, составляет 0,03% — это значит, что если мы уберем начало года, где инфляция была еще инерционно высокая, то сейчас инфляция уже скорее находится в целевом диапазоне Центробанка — порядка 4% [годовых]. Это значит, что реальная ставка — разница между ключевой ставкой и инфляцией — 16%, это огромнейшие деньги. С таким большим дифференциалом, с такой большой разницей, конечно, все инвесторы и люди с капиталом выбирают депозиты. Лучший вариант, не надо ходить на рынок ценных бумаг, придумывать сложные инструменты, тем более вкладываться в производство. Можно просто держать деньги на депозитах. Если мы сюда добавим укрепляющийся рубль, то мы получим доходность в долларах более 20%. У меня сейчас такие доходности. Поэтому в этих условиях мотивов и стимулов для инвесторов развивать новое производство, развивать промышленность их нет. При этом ставка до сих пор высокая в банках, и основной принцип, что маржа по EBITDA должна отбивать ставку, тогда имеет смысл делать бизнес. 12–15% — это та ставка, при которой, я думаю, может начаться оживление именно развития экономики, инвестиционного кредитования. Это чистая ставка, без учета субсидирования, программ помощи.

Сергей Пивень, управляющий партнер «Авито»

Возврат особенно чувствительных индустрий к прежнему уровню инвестиционной активности зависит не только от ключевой ставки, но и от ожиданий бизнеса по поводу экономического роста и инфляции. 20% — это знак, который ЦБ подает рынку. Давайте посмотрим, что будет.

Алексей Говырин, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

В этих условиях реанимация инвестиционного интереса возможна только через пересмотр логики работы с имуществом и долями в бизнесе. МСП боится пускать в капитал посторонних, потому что любая ошибка в партнерстве оборачивается потерей контроля. Поэтому предложение выпускать доли или акции, искать партнеров, привлекать внешние средства остается теоретическим. Если будут созданы условия, при которых предприниматель сможет передать часть участия в бизнесе, не рискуя потерять компанию, — через акционерные соглашения, через защищенные юридические конструкции, — тогда сектор получит доступ к новым источникам финансирования. Над созданием таких условий для МСП сейчас работаем мы совместно с правительством, анализируем федеральный и региональный опыт, формулируем предложения на экспертном совете при нашем профильном комитете в Госдуме.