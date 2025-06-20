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ПМЭФ-2025 ,  
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Генпрокуратура пообещала присмотреть за возвращением иностранных компаний

Краснов: будем следить за условиями возвращения некрасиво поступивших компаний
Сюжет
ПМЭФ-2025
Генпрокуратура будет следить за тем, на каких условиях будут возвращаться «некрасиво поступившие» западные компании, и за тем, чтобы условия, на которых работает отечественный бизнес, «были лучше», заявил глава ведомства Краснов
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Генпрокуратура будет следить за тем, на каких условиях будут возвращаться ушедшие из России западные компании, заявил глава ведомства Игорь Краснов в ходе ПМЭФ.

«Я могу сказать, что мы будем внимательно следить за действиями правительства, кто будет приходить, иностранные партнеры, которые уже ушли, некрасиво поступили, на каких условиях они будут приходить», — сказал генпрокурор.

Ведомство также будет следить, чтобы условия, на которых работает отечественный бизнес, «были лучше» и чтобы права российских предпринимателей «не нарушались, а соблюдались». «И чтобы они работали на тех условиях, на которых работают сейчас. Они уже заняли эти ниши, тем более малый и средний бизнес, самозанятые, крупный бизнес», — добавил Краснов.

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Ранее о том, что власти при возвращении иностранных компаний на российский рынок будут учитывать, на каких условиях они уходили, в интервью РБК говорил замминистра финансов России Иван Чебесков. «Они уходили хорошо или это были «плохиши», которые ушли не совсем красиво и потом использовали средства от продажи бизнеса не очень правильно?» — отмечал он.

В мае Владимир Путин в ответ на предложение главы «Деловой России» Алексея Репика не «грести всех под одну гребенку» заявлял, что нужно учесть интересы российского бизнеса и что одних извинений «точно недостаточно». Если возвращение компаний невыгодно, надо найти «1000 причин» отказать, убежден он. Путин также говорил, что своим уходом с рынка иностранный бизнес подставил российских партнеров, но те не растерялись, а наоборот, проявили «присущую им деловую хватку».

Зарубежные компании смогут вернуться в Россию, если это не навредит развитию отечественного бизнеса, подчеркивал первый вице-премьер Денис Мантуров. Для иностранных компаний не будет преференций и простого режима входа на рынок, предупреждал глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, возвращение возможно «только с российскими партнерами, только с российским контролем, только с приземлением технологий и освоением, желательно в понятной перспективе».

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Персоны
Светлана Варенникова Светлана Варенникова
Игорь Краснов ПМЭФ Генпрокуратура возвращение в Россию
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
генпрокурор России
24 декабря 1975 года
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