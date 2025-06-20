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ПМЭФ-2025 ,  
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Генпрокурор раскритиковал «административные дебри» для предпринимателей

Генпрокурор Краснов раскритиковал «административные дебри» для предпринимателей
Сюжет
ПМЭФ-2025

Генпрокурор раскритиковал «административные дебри» для предпринимателей
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Бизнес вынужден пробираться через «административные дебри» при надзорных проверках в сфере маркировки товаров и разрешительных процедур, заявил генпрокурор Игорь Краснов в ходе ПМЭФ.

«В результате наших правотворческих инициатив производство и оборот пищевой продукции освобождены от дублирования операций в таких государственных системах, как «Меркурия» и «Честный знак». Теперь предприниматели не тратят время, деньги на различные процедуры, которые можно было сократить», — сказал Краснов.

Он также сообщил, что правительство приняло решение об интеграции систем маркировки с другими информационными базами, что должно «упростить ведение бизнеса» и усилить защиту потребителей от контрафактной продукции.

Краснов сказал, что поручил всем прокурорам «мониторить ситуацию и добиваться, чтобы данные механизмы работали бесперебойно на практике» по всей стране. «Мы будем непосредственно следить, мониторить и, если нужно, необходимо корректировать работу», — заверил он.

Глава Генпрокуратуры также обратил внимание на важность прямого общения с предпринимателями. По его словам, создана широкая сеть каналов обратной связи, что только в прошлом году позволило разрешить более 11 тыс. обращений о чрезмерной регуляторной и административной нагрузке. «В каждом конкретном случае прокурорами обеспечивается принципиальный подход и дается надлежащая правовая оценка соблюдения всеми органами власти установленных для бизнеса гарантий», — заверил он.

Краснов в качестве примера упомянул обращение производителя экзопротезов, которые в итоге были внесены в перечень импортозамещенных товаров. Также были созданы условия для льготного получения земли и расширения производства.

Среди других примеров генпрокурор привел строительную отрасль, где «ежегодно пресекаются тысячи бюрократических препон». По его словам, прокуратура предложила правительству оптимизировать регулирование застройки и использовать возможности «одного окна» на портале госуслуг при согласовании подключения к сетям газо- и электроснабжения.

При наличии альтернативных механизмов контроля, таких как сертификация, технические аудиты, саморегулирование, специальные разрешения должны быть отменены, что поспособствует расширению возможностей средних и малых предприятий, считает глава ведомства. «Я также считаю необходимым продолжить работу по инвентаризации лицензирования: требования о получении лицензий, сертификатов, административных процедур
сегодня, по сути, стали тормозом для бизнес-инициатив нашей молодежи», — добавил он.

Добросовестные предприниматели, не допускающие нарушения, должны освобождаться от «навязчивой опеки контролеров», но теория и практика «всегда друг от друга отстают и не всегда пребывают в гармонии друг с другом», поэтому исправлять ситуацию приходится «в ручном режиме». «На стадии формирования планов много недостатков мы фиксируем при категорировании подлежащих проверке бизнес-структур», — пояснил он.

Например, он упомянул создание «излишней контрольной нагрузки» со стороны Россельхознадзор и Роспотребнадзора.

«Недавняя проверка в Россельхознадзоре показала, что после установления в 2021 году категорий риска более чем по сотне тысяч подконтрольных объектов впоследствии при наличии оснований они не пересматривались. Это «раздувало» план и создавало излишнюю контрольную нагрузку для фермеров и сельхозпредприятий», — сказал прокурор.

Краснов добавил, что «на основе этого, прошу прощения, нафталина» бизнес зачастую сталкивается с ненужными никому кроме самих контролеров проверками.

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Светлана Варенникова Светлана Варенникова
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