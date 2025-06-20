Песков заявил, что диалог России и Украины необходим

Помощник президента Мединский, глава российской делегации на переговорах, доложил Путину о своих контактах с украинской стороной во время посещения консерватории. По словам Пескова, диалог должен идти «в полной тишине»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Диалог России и Украины необходим, дата следующего раунда переговоров будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на полях ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

«Несмотря на всю непредсказуемость киевского режима, диалог необходим. Эта точка зрения была поддержана президентом. Мой коллега Мединский находится в контакте со своим визави с украинской стороны», — сказал Песков. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, помощник президента Владимир Мединский докладывал Владимиру Путину о своих контактах в консерватории. Глава государства 18 июня посетил консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова.

Он отметил, что контакты должны идти «в полной тишине». «Вы сами можете однозначно понять, что речь шла о гуманитарных договоренностях и меморандумах», — добавил Песков. Обмен меморандумами состоялся, теперь стороны должны обменяться позициями по документам, сообщил он.

Россия признательна странам, которые выразили готовность участвовать в урегулировании. «Мы знаем, что Ватикан также готов сделать все возможное для этого, но в настоящий момент какой-то вовлеченности нет», — заявил он.

Россия продолжает работать над достижением целей. «Идеальным» вариантом он назвал достижение политико-дипломатическим путем. «До тех пор продолжаем военную операцию», — сказал пресс-секретарь Путина.

Путин во время общения с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ говорил, что Москва и Киев договариваются о встрече после 22 июня.

Киев и Москва провели предыдущие две встречи 16 мая и 2 июня в Стамбуле. На последних переговорах стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня, содержание документов и с российской, и с украинской стороны было раскрыто. Практическим итогом встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, и телами погибших бойцов.

По словам президента, Россия готова «субстантивно вести переговоры по принципам урегулирования», но Запад не должен подталкивать Киев «к борьбе до последнего украинца», а должен указывать «на реалии сегодняшнего дня и подталкивать к договоренностям, а не к продолжению боевых действий». Говоря об усилиях американского коллеги Дональда Трампа, он отмечал, что тот «искренне стремится к урегулированию». «Поверьте, мы тоже хотим это завершить, и как можно быстрее. И лучше — мирным путем, если мы смогли бы договориться», — утверждал Путин.