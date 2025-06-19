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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала, что США устали от второго по влиянию человека на Украине

Politico: в США устали от главы офиса Зеленского Андрея Ермака
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Александр Клименко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Администрация Дональда Трампа раздражена и устала от «второго по влиянию человека на Украине» — главы офиса президента страны Андрея Ермака, пишет Politico со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты описал его как «раздражителя для обеих партий». Источники рассказали, что при предыдущей американской администрации к Ермаку тоже не были расположены, но сдерживали недовольство, нынешние власти не хотят быть такими снисходительными.

Издание узнало, что во время внезапной поездки главы офиса в Вашингтон в начале этого месяца ему с трудом удалось организовать встречи с американскими чиновниками. По словам источников, отзывы об общении представителей США с украинцем во время поездки сводились к фразе «Мы не понимаем, зачем он здесь».

Ермак сообщал, что во время визита встретился с госсекретарем Марко Рубио. Politico пишет, что на самом деле их переговоры были отменены в последний момент, но глава офиса случайно столкнулся с главой Госдепа в Белом доме.

Кроме того, он не встретился с главой администрации Трампа Сьюзан Уайлс (пресс-секретарь Ермака утверждает, что встреча все же была), а офис вице-президента Джей Ди Вэнса не ответил на запрос о встрече, сообщили источники Politico.

Тем не менее, Ермак смог встретиться со спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом и конгрессменами. Тем не менее, украинский чиновник был разочарован результатами визита, рассказал один из собеседников газеты.

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В США считают, что Ермак недостаточно ориентируется в политике страны, а также не понимает тонкостей дипломатии. Отношение Вашингтона к нему уже повлияло на отношение к Киеву в целом.

Один из источников назвал Ермака «экзистенциальной обузой» для Украины. 

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