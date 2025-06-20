Армия Израиля заявила о пуске Ираном ракет

По данным израильских СМИ, одна из ракет упала в городе Беэр-Шева, там горят автомобили и поврежден жилой дом. Ранее в этом же населенном пункте под ударом оказалась больница «Сорока»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об очередном пуске ракет по территории страны Ираном в телеграм-канале.

«Несколько минут назад ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракет с территории Ирана в направлении Государства Израиль. Системы противоракетной обороны активированы для перехвата угрозы», — сказано в сообщении.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в телеграм-канале подтвердил новую ракетную атаку. Возможной целью названа авиабаза Неватим. В городе Беэр-Шева, где она находится, звучит тревога.

Ynet передает, что было выпущено, по предварительным данным, от одной до трех ракет. Через 20 минут после сообщения о пуске ЦАХАЛ сообщила, что жители могут покинуть укрытия.

Портал сообщает о попаданиях на юге страны и публикует кадры с горящими автомобилями, а также поврежденным многоэтажным зданием. The Times of Israel сообщает, что в городе Беэр-Шева, который находится на юге Израиля, есть попадание в жилой дом. Данных о пострадавших нет.

Этой ночью ЦАХАЛ сообщила также о перехвате четырех иранских беспилотников.

Ранее в Беэр-Шеве Иран нанес ракетный удар по больнице «Сорока», сообщал израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Пострадали около 80 человек. The Times of Israel пишет, что в здании были разрушены верхние этажи. Учреждение не принимает новых пациентов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что медицинский центр использовался в основном для лечения солдат, сражавшихся в Газе, и что обстрел причинил лишь незначительные повреждения.

Израиль заявлял, что атакует в Иране военные и ядерные объекты. Однако целями ударов были и другие объекты — например, гостелерадио.