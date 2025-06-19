Как иранская ракета разрушила финансовый район в Тель-Авиве. Видео
Иранская ракета попала в финансовый район Тель-Авива. На кадрах, которые опубликованы с места событий, видно, как в многоэтажных зданиях взрывом выбило стекла. Обломки строений лежат на улицах. Также были повреждены жилые дома, которые находятся рядом с местом взрыва.
Ранее во время обстрелов Ирана пострадала израильская больница в Беэр-Шева. Во время обстрела пострадали десятки людей. Иран заявлял, что целью удара был штаб киберкомандования армии Израиля и лагерь армейской разведки в технологическом парке Гав-Ям. «Больница подверглась воздействию только взрывной волны и не получила серьезных повреждений», — сообщал Иран.
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