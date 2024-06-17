В Латвии назвали долю русскоязычного населения, поддерживающего Путина

Еще четверть русскоязычных граждан Латвии поддерживает Украину, а остальная половина «не хочет говорить на эту тему», полагает президент Латвии. Доля жителей страны, которые идентифицируют себя как русские, составляет 23,4%

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Четверть русскоязычного населения Латвии поддерживает президента Владимира Путина и его политику в отношении Украины, сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Tages-Anzeiger.

«Среди русскоязычного населения Латвии есть определенный раскол. <...> Четверть [русскоязычных жителей страны] очень явно поддерживают Путина и Россию» (цитата по ТАСС), — заявил он в ответ на вопрос журналиста о политике Риги в отношении пророссийского меньшинства, которое проживает на границе двух стран.

По мнению Ринкевичса, еще четверть русскоязычных граждан Латвии поддерживает Украину, а остальная половина «находится в замешательстве или не хочет говорить на эту тему». По его словам, Рига следит за этим и «пытается войти в контакт с русскоязычным населением».

Согласно данным латвийской статистики, в 2024 году доля населения Латвии, которое идентифицирует себя как русские, составляет 23,4% (примерно 437,6 тыс. человек). У более 296 тыс. из них есть латвийское гражданство.

Москва критикует языковую ситуацию в странах Прибалтики. Представитель МИД России Мария Захарова в сентябре обвинила Ригу в шовинистическом национализме в ответ на утверждение парламентом Латвии новой концепции нацбезопасности, предполагавшей закрытие русскоязычных СМИ.

«В русле проводимого Ригой бескомпромиссно русофобского курса там, по сути, на законодательном уровне поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в стране продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке», — заявила она.

В апреле Delfi передавал, что учащиеся средних и старших классов в Латвии должны будут выбрать с 2026 года второй иностранный язык для изучения из списка официальных языков Евросоюза или Европейской экономической зоны, среди них нет русского. До этого времени государство не устанавливало ограничения для изучения второго иностранного языка, поэтому чаще всего в качестве такого языка выбирали русский. В августе 2022 года Минюст Латвии предлагал ограничить использование русского языка на работе.