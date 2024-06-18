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Политика ,  
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Поддержавшая сохранение СМИ на русском министр культуры Латвии уволилась

Выступавшая за сохранение СМИ на русском языке министр культуры Латвии уволилась
В Латвии ушла в отставку министр культуры Логина, которая выступала за сохранение СМИ на русском. Она объяснила уход с поста личными причинами. На фоне заявлений о русском языке национал-консерваторы требовали ее отставки

Министр культуры Агнесе Логина, выступавшая за сохранение СМИ на русском языке, объявила о своей отставке, передает LSM.

«В отрасли начались важные реформы; для меня было большой честью и ответственностью служить Латвии и ее жителям. <...> По личным причинам я решила оставить должность министра культуры», — приводит телеканал ее заявление.

Логина занимала пост министра культуры с 15 сентября прошлого года. За это время латвийское Минкультуры разработало основные положения медиа-политики и начало процесс объединения общественных СМИ, напоминает LSM. Также была обеспечена дополнительная финансовая поддержка программ культурного образования детей и молодежи, зарплат в отрасли, укрепления общественных СМИ и создания регионального контента.

Премьер-министр Эвика Силиня в X сообщила, что приняла отставку Логиной и ждет от «Прогрессивных» нового кандидата, решение по которому примет сейм. Партия выдвинула парламентского секретаря Минкультуры Агнесе Лаце.

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Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

До поста министра Логина была депутатом Рижской думы и руководителем Музея кино. В апреле она высказывалась за сохранение русскоязычных СМИ, отметив, что «русский язык является одним из языков меньшинств», поэтому власти «должны предоставлять контент» и на нем.

Позднее она выступила против предложения депутатов парламента от партий «Национальное объединение» и «Объединенный список» запретить в стране предвыборные дебаты на русском языке, назвав подобную инициативу абсурдом и «угрозой латвийской демократии».

На этом фоне «Национальное объединение» потребовало отставки министра культуры, отметив, что позиция Логиной не соответствует концепции национальной безопасности страны, которая предполагает переход общественных СМИ на латышский язык и другие языки ЕС к 2026 году. Сейм отклонил запрос партии.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Латвия русский язык министр отставка

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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