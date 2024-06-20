Индонезия объяснила отказ от подписания коммюнике саммита по Украине

В МИД Индонезии заявили, что предложенный к подписанию в Швейцарии документ не был в достаточной мере инклюзивным и сбалансированным. По мнению Джакарты, к урегулированию конфликта необходимо привлечь все стороны

Пленарное заседание на саммите мира по Украине в Швейцарии, 16 июня 2024 г. (Фото: Urs Flueeler / Reuters)

Индонезия считает, что итоговое коммюнике «мирного саммита» в Швейцарии возымело бы больший эффект, если бы было более сбалансированным, заявил РБК руководитель аппарата министра иностранных дел Индонезии Роллиансиях Соемират. Азиатская страна приняла участие во встрече в Бюргенштоке, но не поставила подпись под совместной декларацией.

По словам Соемирата, Индонезия согласилась на участие в саммите, так как привержена международному праву и Уставу Организации Объединенных Наций (ООН). Ее представлял спецпосланник главы МИДа и посол страны в Швейцарии Нгурах Сваджай. «Индонезия считает, что споры должны разрешаться путем переговоров. Основная точка зрения, выраженная Индонезией, заключается в том, что в разрешении конфликтов должны участвовать обе враждующие стороны», — подчеркнул он.

В индонезийском МИДе также указали на необходимость добиваться соблюдения международного гуманитарного права и устава не только на Украине, но и в секторе Газа, где продолжается война между Израилем и силами радикальной палестинской группировки ХАМАС. «Индонезия считает, что совместное коммюнике было бы более эффективным, если бы оно было подготовлено в инклюзивном и сбалансированном ключе», — заключил Соемират.

Согласно сайту МИД Швейцарии, по состоянию на 19 июня свои подписи под коммюнике поставили 79 государств и шесть организаций. Ранее в ведомстве пояснили РБК, что коммюнике является «живым документом», к которому государства могут присоединиться в любое время, в том числе те, которые не принимали участия в саммите. Страны также могут отозвать свою подпись.

В июне 2023 года министр обороны Индонезии Прабово Субианто представил на азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Его инициатива предполагала немедленное прекращение огня, отвод войск на 15 км от линии соприкосновения, развертывание миротворцев в демилитаризованной зоне и организацию ООН референдумов. Однако предложение Джакарты было отвергнуто как Москвой, так и Киевом.

Коммюнике «мирного саммита» в Швейцарии также не подписала Индия. Представлявший ее секретарь по западным вопросам МИДа Капур Паван объяснил это решение тем, что, с точки зрения Дели, урегулирование на Украине возможно в случае договоренностей, приемлемых для обеих сторон конфликта. По словам дипломата, прекращение боевых действий «требует объединения усилий всех заинтересованных сторон и искреннего и практического взаимодействия» между Киевом и Москвой.

Президент Владимир Путин говорил, что без участия России, «без честного и ответственного диалога с нами выйти на мирное решение на Украине и в целом по глобальной и европейской безопасности невозможно». По его мнению, без участия российской стороны «все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России».