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Военная операция на Украине ,  
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Власти Польши рассказали, как страна заработает на восстановлении Украины

В Польше рассказали, как предприниматели зарабатывают на экспорте на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Польские предприниматели зарабатывают на открытии украинского рынка, заявил глава Совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль. В 2023 году экспорт польских товаров в страну составил рекордные $13 млрд
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Польша не может не участвовать в восстановлении Украины, заявил Rzeczpospolita председатель комитета по иностранным делам сейма Польши, глава Совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль.

«Без Польши не будет восстановления Украины. Польские предприниматели уже зарабатывают на открытии украинского рынка. <...> Более того, сегодня треть всего экспорта Евросоюза на Украину идет из Польши», — сказал депутат.

По словам парламентария, в восстановлении хотят участвовать Вроцлав, Гданьск, Жешув, Лодзь и другие польские города и расположенные там предприятия. Власти собираются предоставить им такую возможность, сейчас готовятся экспертные заключения по соответствующим изменениям в законодательство.

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В марте Rzeczpospolita со ссылкой на данные Центрального статистического управления Польши сообщила, что с начала военных действий в феврале 2022 года польский экспорт на Украину значительно вырос. В 2023 году его стоимость достигла рекордных 51,7 млрд злотых (около $13 млрд), а импорт из Украины в Польшу — 20,3 млрд злотых (около $5 млрд). Положительное сальдо торговли с Украиной составило 31,4 млрд злотых.

Рост показателей во многом связан с увеличением поставок из Польши оружия и боеприпасов, машин и оборудования, автотранспорта, а также продуктов питания, напитков и удобрений, отмечало издание. Украина в свою очередь нарастила поставки продуктов, зерновых, муки, сахара, рапсового масла, кормов для животных.

В феврале украинский Forbes писал, что власти страны обсуждают введение ограничений на торговлю с Польшей в связи с мерами против поставок украинского зерна. В 2022 году Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. На фоне этого в нескольких европейских странах начались протесты фермеров, недовольных конкуренцией с украинскими производителями. Польша весной 2023 года одной из первых ввела односторонний запрет на поставку украинской агропродукции, а в начале 2024 года протесты фермеров и перевозчиков на польско-украинской границе активизировались. Польские власти в феврале не исключили полного закрытия границы с Украиной.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша Украина экспорт восстановление

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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