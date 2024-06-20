В Брянской области уничтожили беспилотник

В Унечском районе на юго-западе Брянской области силы ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — проинформировал он.

Ранее этой ночью дрон упал в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Оказался полностью разрушен частный дом, погибла женщина.

В ближайших к Брянской области регионах — Курской, Воронежской и Белгородской области — это ночью сообщали об опасности атаки БПЛА, но на 6:30 утра 20 июня власти регионов не сообщали о последствиях атак. В Липецкой области была объявлена воздушная опасность. На момент публикации материала во всех регионах отменили режимы опасности.