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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области уничтожили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

В Унечском районе на юго-западе Брянской области силы ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — проинформировал он.

Ранее этой ночью дрон упал в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Оказался полностью разрушен частный дом, погибла женщина.

В Липецке подавили четыре беспилотника
Политика
Липецк

В ближайших к Брянской области регионах — Курской, Воронежской и Белгородской области — это ночью сообщали об опасности атаки БПЛА, но на 6:30 утра 20 июня власти регионов не сообщали о последствиях атак. В Липецкой области была объявлена воздушная опасность. На момент публикации материала во всех регионах отменили режимы опасности.

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Персоны
Брянская область беспилотники Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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