Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали сразу два населенных пункта в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Сразу два населенных пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.
Пострадали села Новостроевка-Первая и Безымено. Беспилотники повредили пять частных домов, в них выбило окна, уточнил губернатор.
Минобороны сообщило, что два украинских беспилотника были перехвачены около 13:30 мск.
Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, 18 июня село Мокрая Орловка атаковал украинский беспилотник. Гладков рассказал, что при ударе пострадала женщина. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. Ее госпитализировали.
Упал — поднялся.
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