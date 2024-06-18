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Военная операция на Украине ,  
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Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские беспилотники атаковали сразу два населенных пункта в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Сразу два населенных пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Пострадали села Новостроевка-Первая и Безымено. Беспилотники повредили пять частных домов, в них выбило окна, уточнил губернатор.

Минобороны сообщило, что два украинских беспилотника были перехвачены около 13:30 мск.

При атаке дрона в белгородском селе пострадала женщина
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 18 июня село Мокрая Орловка атаковал украинский беспилотник. Гладков рассказал, что при ударе пострадала женщина. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. Ее госпитализировали.

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Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область БПЛА Минобороны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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