Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области

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Украинские беспилотники атаковали сразу два населенных пункта в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Сразу два населенных пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Пострадали села Новостроевка-Первая и Безымено. Беспилотники повредили пять частных домов, в них выбило окна, уточнил губернатор.

Минобороны сообщило, что два украинских беспилотника были перехвачены около 13:30 мск.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 18 июня село Мокрая Орловка атаковал украинский беспилотник. Гладков рассказал, что при ударе пострадала женщина. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. Ее госпитализировали.