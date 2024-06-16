Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Краснодарским краем

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края, сообщила пресс-служб Минобороны в телеграм-канале.

Попытку атаки БПЛА зафиксировали около 22:00. Местный портал 93.ru пишет, что инцидент произошел в Тихорецке.

В ночь на 7 и 8 июня над регионом были сбиты по шесть беспилотников.

В ночь на 17 мая край подвергся массированной атаке, было уничтожено 44 дрона. Всего над российскими регионами тогда ликвидировали 102 дрона.

Тогда был атакован Новороссийск, в городе из-за ударов возникли пожары. Кроме того, ВСУ пытались ударить с помощью двух беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, там также произошло возгорание.