В Госдуму внесли проект о штрафах за оказание госуслуг через иностранные мессенджеры

В Думу внесли проект о штрафах за пересылку данных через мессенджеры

Должностных лиц предлагается штрафовать от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юридических лиц — от 100 тыс. до 700 тыс. С марта запрещено использование иностранных мессенджеров для пересылки персональных данных банками и госкомпаниями

Антон Горелкин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Группа депутатов Госдумы предложила привлекать к административной ответственности за использование иностранных мессенджеров для пересылки персональных данных и финансовой информации. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента во вторник, 14 апреля. Об этом сообщил в телеграм-канале один из авторов инициативы, заместитель председателя комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи единоросс Антон Горелкин.

Помимо Горелкина, авторами проекта закона выступили его однопартийцы Роман Любарский, Артем Кирьянов, Сергей Морозов, Геннадий Панин, Вячеслав Петров и Антон Немкин.

«В соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается использование иностранных мессенджеров для передачи в отдельных случаях персональных данных и финансовой информации, а также подключение к таким мессенджерам информационных систем для переводов денежных средств. Указанное положение вступило в силу с 1 марта 2023 года», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта предложили ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новую статью 13.11.2. В соответствии с ней за нарушение запрета должностных лиц собираются наказывать штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юридических лиц — от 100 тыс. до 700 тыс. Протоколы будут составлять сотрудники Роскомнадзора, дела рассматривать судьи.

Горелкин написал в телеграм-канале, что наказывать чиновников за использование зарубежных мессенджеров в личных целях никто не будет. Более того, ими можно пользоваться для рабочей коммуникации в большинстве случаев, кроме тех, когда речь идет о предоставлении государственной или муниципальной услуги, выполнении государственного заказа или муниципального задания, пояснил парламентарий.

Он объяснил законопроект необходимостью «сместить акценты в сторону российских альтернатив, что хорошо и с точки зрения безопасности и профилактики утечек, и в инфраструктурном плане».

1 марта в России вступили в силу поправки к статье 10 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», согласно которым банкам и государственным компаниям запрещено использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг. Речь идет о компаниях, выполняющих государственное задание или оказывающих госуслуги, госкомпаниях и компаниях с государственным участием выше 50%. Они не могут передавать платежные документы и информацию, содержащую персональные данные россиян, а также данные о переводах денежных средств.

Роскомнадзор составил список зарубежных мессенджеров, подпадющих под действие закона: