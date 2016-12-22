СВР отказалась комментировать «воскрешение» выдавшего Чапман перебежчика

Служба внешней разведки России (СВР) отказалась комментировать информацию СМИ о том, что бывший полковник ведомства Александр Потеев, выдавший Анну Чапман и ряд других российских агентов, оказался жив вопреки появившимся два года назад сообщениям о его смерти. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы не комментируем эти сообщения», — заявили агентству в пресс-бюро СВР.

Потеев покинул Россию после разоблачения российских агентов в США. В 2011 году его заочно приговорили к 25 годам лишения свободы. В 2016 году «Интерфакс» со ссылкой на источники рассказал, что, «по некоторым данным», россиянин умер в США.

4 октября журналист Би-би-си Марк Урбан и издание Buzzfeed сообщили, что Потеев жив. Урбан предположил, что информацию о смерти россиянина распространили, чтобы отследить каналы общения его семьи и близких и в конечном итоге выяснить его местонахождение.

Потеев был руководителем американского отдела Управления «С» СВР. По версии следствия, в 2010 году он передал властям США информацию о сети российских разведчиков-нелегалов. В результате были раскрыты десять человек, в числе которых Анна Чапман и генерал-майор СВР Михаил Васенков. Россияне были задержаны, позже их обменяли на ученого Игоря Сутягина и трех бывших сотрудников спецслужб, среди которых были Сергей Скрипаль, Александр Запорожский и Геннадий Василенко.