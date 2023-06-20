Spiegel: у ФРГ есть лишь 20 тыс. снарядов при необходимости иметь к 2031 году 230 тыс.

Spiegel узнал о лишь 20 тыс. снарядов у Германии при стандарте в 230 тыс.

У Германии в запасах — только 20 тыс. 155-мм снарядов, к 2031 году их должно быть 230 тыс., однако возможность достижения показателя сомнительна, пишет Spiegel

Завод Rheinmetall (Фото: Fabian Bimmer / Reuters)

Германия располагает только 20 тыс. снарядов калибра 155-мм при необходимости к 2031 году достичь стандарта НАТО в 230 тыс., сообщает Spiegel со ссылкой на конфиденциальные правительственные документы. Согласно требованиям альянса, столько снарядов должно хватить на 30 дней интенсивных боев.

Издание отмечает, что для восполнения недостатка требуются закупки 30 тыс. боеприпасов в год, но возможность выпуска такого объема снарядов «сомнительна», кроме того, передача боеприпасов Украине и расходование их на учениях тоже могут помешать Германии достичь необходимого уровня обеспеченности снарядами.

По данным журнала, бундесвер планирует увеличить число контрактов на выпуск боеприпасов. Например, до начала июля планируется направить на одобрение бундестага девять контрактов на €25 млн. Кроме того, немецкое Минобороны намерено расширить контракт с компанией Rheinmetall и до 2026 года закупить 16 тыс. снарядов на сумму €118 млн. Также возможны новые контракты с оружейной компанией Diehl на боеприпасы для гаубиц.

Германия также испытывает трудности с соответствием еще одному стандарту НАТО — по тратам на оборону. Согласно требованиям альянса, они должны составлять не менее 2% от ВВП. В конце прошлого года Института экономики ФРГ, проведя исследование, заявил, что достижение этого показателя «отодвигается в отдаленное будущее», несмотря на выделение средств на данные цели. По данным на 2022 год, Германия тратила на оборону 1,44% ВВП и была на 20 месте по этому уровню среди стран НАТО.

Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в марте этого года, только семь стран-членов НАТО из 30 (сейчас их уже 31 в связи с присоединением Финляндии) достигли этого целевого показателя.