В Германии сочли невозможным достичь показателя НАТО по военным тратам

Институт экономики ФРГ: пока не удастся достичь целевого показателя по военным тратам в 2%

НАТО в 2014 году установила целевой показатель трат на оборону в размере 2% ВВП. Германия в 2022-м достигла только уровня 1,44%, несмотря на выделение дополнительных €100 млрд на эти нужды

Германия в ближайшее время не сможет достигнуть установленного НАТО целевого показателя по расходам на оборону, сообщает Rheinische Post со ссылкой на исследование Института экономики ФРГ (IW).

«Целевой показатель в 2% [от ВВП] отодвигается в отдаленное будущее, несмотря на €100 млрд в специальных фондах, и даже необходимые закупки в краткосрочной перспективе не продвигаются», — говорится в исследовании.

Причинами в исследовании названы рост цен, задержки с закупками техники и недофинансирование немецких вооруженных сил. Bloomberg пишет, что для достижения этого целевого показателя Германии придется увеличивать оборонные расходы бюджета страны каждый год на 5%.

Целевой показатель в 2% от ВВП установил Североатлантический альянс в 2014 году. По данным НАТО, в 2022 году Германия тратила на оборону 1,44% (восемь лет назад — чуть больше 1%). Достичь нужного уровня удалось только девяти странам (например, Греции — 3,76%, США — 3,47%, причем они стали тратить меньше по сравнению с 2014 годом). Румыния и Франция в этом году почти приблизились к данному показателю, но большая половина членов блока — нет.

Еще в 2017 году в Германии заявляли, что трата 2% ВВП на военные нужды не является целью страны. Тогдашний глава немецкого МИДа Габриэль Зигмар отмечал, не знал «ни одного политика в Германии, который назвал бы это возможным или желательным».

Ситуация изменилась после начала специальной военной операции на Украине. 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что теперь Германия ежегодно будет тратить на оборону сумму, эквивалентную более 2% своего ВВП.