Аксенов сообщил об эвакуации 94 человек после удара по буровым установкам

Украинские военные утром 20 июня нанесли удары по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза», установленным на Одесском месторождении в Черном море

Сергей Аксёнов (Фото: Aksenov82 / Telegram)

В результате удара Киева по буровым платформам «Черноморнефтегаза» было эвакуировано 94 человека, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«На данный момент эвакуировано 94 человека», — написал Аксенов.

По его словам, 15 военнослужащих остаются охранять действующие буровые платформы. Кроме того, известно о трех раненых и семи пропавших без вести. «Гарантирую, что их поиски будут продолжаться. Правительство Республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших», — добавил он.

О нанесенном ударе Аксенов сообщил утром 20 июня. По его словам, в спасательной операции были задействованы военные авиация и корабли, спасти утром удалось пятерых человек, в том числе трех раненых. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики отмечал, что удар был нанесен ракетой.

Позднее Аксенов уточнил, что на платформах в момент удара находились 109 человек, 21 человек был эвакуирован. От удара сильно пострадала одна из трех платформ, на которой находились 12 человек.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказывала, что один человек получил осколочные ранения, еще у двоих ожоги.

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