Генерала из ВКС Андрея Кобана приговорили к пяти годам колонии за взятки на 12 млн руб.

Экс-главу радиотехнических войск приговорили к 5 годам колонии за взятки

Бывший начальник радиотехнических войск ВКС генерал-майор Кобан осужден на пять лет в колонии строгого режима по делу о взятке в 11,9 млн руб. Он ранее пошел на сделку со следствием и признал вину

Андрей Кобан (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего начальника радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Ему назначили наказание 5 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на три года», — сказано в сообщении.

Кобана лишили звания генерал-майора, у него также конфисковали сумму взятки — более 11,9 млн руб. По версии следствия, Кобан получил 5 млн наличными, а остальное в виде имущества и отдыха в Крыму с семьей.

Кобана арестовали в середине января. Генерал вину поначалу отрицал, однако признал себя виновным спустя четыре месяца — в конце мая. По информации «Коммерсанта», Кобан заключил досудебное соглашение с прокуратурой, в связи с чем его дело рассматривалось в особом порядке.

Следствие полагало, что он получил взятку от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники из-за срыва оборонного контракта. Договор касался разработки для радиолокационных станций слежения с баллистическими и аэродинамическими объектами под кодовым названием «Мерцание». После получения средств он направился в Министерство обороны просить перенести сроки исполнения контрактов.

«С учетом особого порядка надеемся обойтись штрафом и запретом занимать определенные должности», — сказал адвокат генерала Максим Водяницкий.

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После признания вины Кобана перевели из СИЗО под домашний арест.

По версии обвинения, Кобан обсуждал взятку с генеральным директором Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники Григорием Егорочкиным и главным конструктором по одному из направлений института Александром Бомштейном. Их вместе с Кобаном уволили со службы.

Институт входит в состав концерна «Алма-Антей», он занимается созданием радиолокационных комплексов и станций, в частности станции РЛС для обнаружения воздушных целей.