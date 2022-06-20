Экс-главу радиотехнических войск приговорили к 5 годам колонии за взятки
Московский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего начальника радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Ему назначили наказание 5 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на три года», — сказано в сообщении.
Кобана лишили звания генерал-майора, у него также конфисковали сумму взятки — более 11,9 млн руб. По версии следствия, Кобан получил 5 млн наличными, а остальное в виде имущества и отдыха в Крыму с семьей.
Кобана арестовали в середине января. Генерал вину поначалу отрицал, однако признал себя виновным спустя четыре месяца — в конце мая. По информации «Коммерсанта», Кобан заключил досудебное соглашение с прокуратурой, в связи с чем его дело рассматривалось в особом порядке.
Следствие полагало, что он получил взятку от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники из-за срыва оборонного контракта. Договор касался разработки для радиолокационных станций слежения с баллистическими и аэродинамическими объектами под кодовым названием «Мерцание». После получения средств он направился в Министерство обороны просить перенести сроки исполнения контрактов.
«С учетом особого порядка надеемся обойтись штрафом и запретом занимать определенные должности», — сказал адвокат генерала Максим Водяницкий.
После признания вины Кобана перевели из СИЗО под домашний арест.
По версии обвинения, Кобан обсуждал взятку с генеральным директором Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники Григорием Егорочкиным и главным конструктором по одному из направлений института Александром Бомштейном. Их вместе с Кобаном уволили со службы.
Институт входит в состав концерна «Алма-Антей», он занимается созданием радиолокационных комплексов и станций, в частности станции РЛС для обнаружения воздушных целей.