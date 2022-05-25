Экс-начальник радиотехнических войск ВКС признался в коррупции

Андрей Кобан (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Бывший начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан признался в получении взятки в особо крупном размере и заключил сделку со следствием, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на московский гарнизонный военный суд.

Накануне, 24 мая, началось рассмотрение уголовного дела. Выступивший на процессе гособвинитель сообщила, что генерал полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, в связи с чем его дело рассматривается в особом порядке, пишет газета.

По версии следствия, Кобан получил взятку в размере 5 млн руб. из-за срыва оборонного контракта на разработку оборудования для радиолокационных станций слежения за аэродинамическими и баллистическими объектами под кодовым названием «Мерцание». Взятку Кобан обсуждал с генеральным директором Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники Григорием Егорочкиным и главным конструктором по одному из направлений института Александром Бомштейном. Получив деньги, он отправился в Минобороны просить о переносе сроков исполнения контракта.

В связи с тем, что экс-начальник признал свою вину, его перевели из СИЗО под домашний арест. Его и предполагаемых взяткодателей со службы уволили.

«С учетом особого порядка надеемся обойтись штрафом и запретом занимать определенные должности», — прокомментировал «Коммерсанту» адвокат генерала Максим Водяницкий.

Генерал-майора Андрея Кобана арестовали в январе текущего года. На заседании по избранию меры пресечения вину генерал не признавал.

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На сайте Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники указано, что он занимается созданием радиолокационных станций и комплексов. Среди производимой им военной продукции — станции РЛС для обнаружения воздушных целей. НИИ входит в состав концерна «Алмаз-Антей», занимающегося созданием средств ПВО и ПРО.