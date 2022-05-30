Главу астраханской таможни приговорили к семи годам колонии за взятку

В 2020 году начальник астраханской таможни Саидов получил 2,1 млн руб. за пропуск товаров компании ООО «Сан Лайт-Астрахань» через таможню. Общая сумма ущерба от действий Саидова составила 83 млн руб.

Ильдар Саидов (справа) (Фото: пресс-служба Басманного суда / РИА Новости)

Советский суд Астрахани приговорил начальника таможни генерал-майора таможенной службы Ильдара Саидова к семи годам колонии и штрафу в 10,1 млн руб. за получение взятки. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Саидов Ильдар Муратович признан виновным, приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10 млн 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Следствие зафиксировало два случая превышения полномочий начальником таможни. Так, в 2018 году суд рассматривал дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением таможенной процедуры ООО «Судоремонтное предприятие «Альянс-шиппинг», в рамках которого был наложен арест на морское грузовое судно «Генрих Гасанов». При этом Саидов дал письменное распоряжение на отход судна из России в Иран, из-за чего штраф получен не был.

Кроме того, в 2020 году Саидов получил 2,1 млн руб. от представителя компании ООО «Сан Лайт-Астрахань» Дживаншира Мамедова. Тогда обвиняемый должен был беспрепятственно пропускать товары, находящиеся в зоне ответственности складов временного хранения ООО «Сан Лайт-Астрахань».

В марте 2021 года начальника таможни задержали и предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму более 83 млн руб. (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК).

20 мая суд города Иваново приговорил бывшего заместителя главы центрального управления Ростехнадзора Владимира Ивченко к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 20 млн руб. за получение взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК).

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По версии следствия, с июля 2013 года по октябрь 2015 года чиновник организовал преступную группу, куда входили его подчиненные, и получал взятки от поднадзорных организаций. Сотрудники управления Ростехнадзора мешали предприятиям при получении лицензий. Они направляли их в подконтрольные организации, которые под видом оказания платных услуг помогали им получить разрешения ведомства. Общая сумма взяток достигла 9 млн руб.