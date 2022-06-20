Коалиция Макрона не получила большинства во французском парламенте

Потеря большинства президентской коалицией «Вместе!» может помешать Макрону в проведении реформ. Некоторые политические силы, в частности, республиканцы, уже отказались поддерживать главу государства

Фото: Serge Haouzi / Xinhua / Global Look Press

Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона «Вместе!» во время второго тура выборов в нижнюю палату парламента страны — Национальное собрание — получила 245 мест из 577, до большинства ей не хватило более 40 мест. Окончательные данные голосования, которые подвело Министерство внутренних дел страны, опубликовал телеканал BFMTV.

«Вперед!» Макрона — 245 мест;

«Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона — 131;

«Национальное объединение» Марин Ле Пен — 89;

Республиканцы и их союзники — 61.

Остальные — 51.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн, комментируя итоги голосования, назвала их беспрецедентными. «Эта ситуация представляет собой риск для нашей страны ввиду проблем, с которыми нам приходится сталкиваться как на национальном, так и на международном уровне», — сказала она.

Тем не менее, она указала на необходимость уважать результаты голосования и «делать выводы». Борн призвала политические силы объединиться и работать над тем, чтобы «гарантировать стабильность во Франции и провести необходимые реформы».

Для проведения реформ Макрону придется искать поддержку у депутатов не из своей коалиции, однако некоторые партии уже выразили нежелание помогать главе государства — например, республиканцы, указывает TF1. Ее представители объявили, что продолжат придерживаться оппозиционной линии по отношению к Макрону.

Во время первого тура парламентских выборов коалиция Макрона смогла с небольшим отрывом вырваться вперед: она получила 25,7% голосов, Nupes Меланшона — 25,64%, третьим было «Национальное объединение» Ле Пен с 18,72% голосов.



В апреле во Франции состоялись выборы президента. Они также прошли в два тура. Макрон во втором туре одержал победу с 58,54% голосов, на втором месте была Ле Пен — 41,46%. Меланшон участвовал в первом туре, он был третьим.