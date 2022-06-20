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Политика ,  
0 

Премьер Франции сочла итоги парламентских выборов угрозой для страны

Элизабет Борн
Элизабет Борн (Фото: Christophe Ena / AP)

Премьер-министр Франции Элизабет Борн считает, что потеря коалицией президента Эмманюэля Макрона «Вместе!» большинства мест в Национальном собрании (нижняя палата парламента) по итогам второго тура выборов представляет опасность для страны.

Борн назвала предварительные итоги голосования беспрецедентными. «Эта ситуация представляет собой риск для нашей страны ввиду проблем, с которыми нам приходится сталкиваться как на национальном, так и на международном уровне», — сказала она (цитата по BFM TV). Однако, указала премьер, необходимо уважать результаты голосования и «делать выводы».

Она призвала политические силы объединиться и работать над тем, чтобы «гарантировать стабильность во Франции и провести необходимые реформы», передает Reuters.

Опросы показали, что коалиция Макрона не получит абсолютное большинство
Политика
Фото:Jean-Francois Badias / AP

По данным МВД Франции, по итогам обработки 95% бюллетеней коалиция «Вместе!», куда входят партии «Ренессанс» Макрона, центристская «Демократическое движение» и правоцентристские «Горизонты» и «Действовать», набирает 38,08% голосов. На втором месте — левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона — 31,02%, следом идет «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набравшее 18,08% голосов.

Согласно результатам опросов Elabe, Ifop, OpinionWay и Ipsos, «Вместе» получит от 200 до 260 мест в Национальном собрании; Nupes — от 149 до 200, а «Национальное объединение» Ле Пен — от 75 до 95 мандатов. Всего в нижней палате парламента Франции 577 мест. Для обеспечения абсолютного большинства нужно добиться 289 мандатов.

Борн по итогам второго тура выборов избрали депутатом Национального собрания от департамента Кальвадос, сообщает Le Figaro. Она сохранит пост главы правительства.

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Теги
Франция парламентские выборы Эмманюэль Макрон

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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