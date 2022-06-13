На выборах во Франции после подсчета 99% голосов лидировал блок Макрона

После обработки 99% бюллетеней в первом туре парламентских выборов во Франции лидирует коалиция Макрона (25,72%). Незначительно отстает левый блок во главе с Жан-Люком Меланшоном — 25,38%, следом идет партия Марин Ле Пен с 18,9%

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

В первом туре парламентских выборов во Франции с небольшим отрывом лидирует коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе!», получив 25,72%, левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона — 25,38%, а «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 18,9%, следует из данных французского МВД после обработки 99% голосов.

Явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%. Второй тур выборов пройдет 19 июня.

Марин Ле Пен в своем Twitter призвала французов не выбирать между «разрушителями» в случае противостояния партий Макрона и Меланшона во втором туре. По ее словам, это будет выбор между теми, кто хочет лишить граждан прав, и теми, кто хочет лишить их имущества.

«В следующее воскресенье важно не дать Эммануэлю Макрону получить абсолютное большинство, которое позволило бы ему навязать нам свой антисоциальный проект и делать то, что он хочет, без вас и даже против вас», — также написала она.

В нижней палате парламента Франции 577 мест. На нынешних выборах зарегистрированы 6293 кандидата, которые избираются в мажоритарных округах. Для победы в первом туре кандидату нужно получить абсолютное большинство и не менее 25% голосов зарегистрированных избирателей. Если этого никто из кандидатов не добился, проводится второй тур, в котором принимают участие политики, набравшие не менее 12,5%. Победа достается тому, кто набрал наибольшее количество голосов.

Между этими тремя партиями разворачивается основная борьба в этом голосовании. Согласно предвыборному опросу Ifop, коалиция Макрона может выиграть от 250 до 290 мест при необходимых 289 для получения большинства. Однако, по прогнозу Politico, центристы могут получить и до 310 мест. Блок во главе с Меланшоном может получить от 190 до 235 мест, правые — от 42 до 62, а партия Ле Пен — от 25 до 28.