Опросы показали, что коалиция Макрона не получит абсолютное большинство

По данным опросов Elabe и Ipsos, коалиция Макрона «Вместе!» лидирует по итогам второго тура выборов в парламент, но не получает абсолютное большинство мест в Национальном собрании. Вторым идет левый блок Nupes

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона не сможет получить абсолютное большинство голосов в Национальное собрание по итогам второго тура парламентских выборов, сообщает BFM TV со ссылкой на данные опроса института Elabe.

Коалиция «Вместе!», куда входят партии «Ренессанс» Макрона, центристская «Демократическое движение» и правоцентристские «Горизонты» и «Действовать», получает от 205 до 235 мест. Для обеспечения абсолютного большинства нужно добиться 289 мандатов.

По прогнозам Ifop, OpinionWay и Ipsos, «Вместе!» обеспечила себе 200-260 мест, а левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона — 149-200, сообщает Reuters. По оценке Elabe, Nupes получит от 170 до 190 мандатов.

На третьем месте, по данным Elabe, «Национальное объединение» Марин Ле Пен (от 75 до 95 мандатов). Затем идут «Республиканцы», которые вместе с «Союзом демократов и независимых» (UDI) получили от 60 до 75 мест в нижней палате парламента.

МВД Франции по итогам обработки 60% бюллетеней сообщает, что «Вместе!» набирает 35,4% голосов, Nupes — 26,2%, «Национальное объединение» — 22,03%.

По данным ведомства, по состоянию на 17:00 местного времени (18:00 мск) явка на выборах составила 38,11%.

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