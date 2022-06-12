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Во Франции стартовали выборы в парламент

Основная борьба развернется между пропрезидентскими центристами и левым блоком во главе с занявшим третье место на президентских выборах Меланшоном. Партия Ле Пен может улучшить позиции, но ведущей силой не станет
Фото: Bob Edme / AP
Фото: Bob Edme / AP

Голосование на участках началось утром 12 июня, а окончательные результаты выборов станут известны только после 19 июня, когда пройдет второй тур. Дело в том, что 577 депутатов нижней палаты парламента избираются в мажоритарных округах (всего зарегистрированы 6293 кандидата).

Основная борьба разворачивается между тремя избирательными блоками: центристским, сложившимся вокруг президентской партии «Ренессанс», левым, главной силой которого стала партия Жан-Люка Меланшона «Неподчинившаяся Франция», и правым, образованным с участием партии «Республиканцы». Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» участвует в выборах без партнеров. Согласно предвыборному опросу Ifop, лагерь Макрона может выиграть от 250 до 290 мест при необходимых 289 для получения большинства. Однако, по прогнозу Politico, центристы могут получить и до 310 мест. Блок во главе с Меланшоном может рассчитывать занять от 190 до 235 мест, правые — от 42 до 62, а партия Ле Пен — от 25 до 28.

Для победы в первом туре кандидату нужно получить абсолютное большинство и не менее 25% голосов зарегистрированных избирателей. Если этого никто из кандидатов не добился, проводится второй тур, в котором принимают участие политики, набравшие не менее 12,5%. Победа достается тому, кто набрал наибольшее количество голосов.

Срок депутатских полномочий — пять лет. Месячная зарплата — €7,2 тыс. в месяц, депутаты могут совершать бесплатно неограниченное количество поездок по железной дороге, а также до 80 перелетов в год между столицей и избирательным округом. Парламентариям также возмещают расходы на гостиницу и предоставляют возможность проживать в период полномочий в одном из зданий парламента.

Какие шансы у президентской партии

На прошлых выборах в 2017 году центристская партия Макрона «Вперед, Республика!» (La République en marche / LREM) получила абсолютное большинство мест — 308, а в объединении с партией «Демократическое движение» (Mouvement démocrate) центристский блок насчитывал 350 депутатов. Однако президентское большинство оказалось неустойчивым, и к концу срока во фракции LREM осталось 267 депутатов.

На эти выборы президентская партия идет в составе коалиции «Вместе!». Изменилось и название самой партии, теперь она именуется «Ренессанс». Новое название делает отсылку к эпохе Возрождения и призывает избирателей «всегда выбирать просвещение, а не мракобесие», объяснил на пресс-конференции в Париже генеральный секретарь партии Станислас Герини. Избирательную кампанию возглавляет премьер-министр Элизабет Борн. Она была назначена на пост главы правительства 16 мая, после того как Макрон был переизбран на второй срок. Также в коалицию входят «Демократическое движение» Франсуа Байру и новая партия «Горизонты» под руководством бывшего премьер-министра и члена правой партии «Республиканцы» Эдуара Филиппа.

Сейчас, в отличие от прошлых выборов, партия Макрона больше не может играть на новизне недавно созданной команды, поэтому опирается на программные обещания. Наиболее важным направлением работы в случае победы декларировано преодоление кризиса, вызванного ростом стоимости жизни. Упор делается на совместную работу с президентом и реализацию его предвыборных обещаний: Макрон обещал провести в ближайшие пять лет серию реформ в сфере налогов, социального обеспечения и экологии.

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На что претендуют левые и правые

На прошлых выборах партия Меланшона получила только 17 мест, а социалистическая партия — 30. Но за прошедшие пять лет позиции левых усилились, в апреле ультралевый Меланшон набрал 22% голосов в первом туре президентских выборов, и теперь у левых почти столько же шансов на победу, что и у центристов. В левую коалицию «Нового экологического и социального народного союза» (Nouvelle Union populaire écologique et sociale, NUPES) входят помимо «Неподчинившейся Франции» Меланшона Социалистическая партия и Коммунистическая партия республики, а также партия «Европа — Экология — Зеленые» (Europe Écologie Les Verts / EELV). В случае если большинство мест в парламенте получит левый блок, Меланшон будет претендовать на должность премьер-министра. Однако помешать этому могут не только позиции центристов и Макрона, но и разногласия внутри самой левой коалиции: Меланшон выступает против Европейского союза, а Социалистическая партия занимает проевропейскую позицию. Из-за этих противоречий у партий уже были трудности с созданием альянса.

Крупное поражение опросы обещают правому блоку во главе с «Республиканцами», в который также входят «Союз демократов и независимых» и «Центристы». Их коалиция выставила кандидатов практически в каждом избирательном округе, но, судя по опросам, получить они могут не больше 52 мест. Вряд ли может рассчитывать на большее и «Национальное объединение» Марин Ле Пен, хотя сама политик получила 41,5% голосов во втором туре президентских выборов в мае. В апреле она назвала полученный результат громкой победой и нацелилась на серьезную конкуренцию во время выборов в законодательные органы. Ле Пен призвала своих сторонников избрать такой парламент, который стал бы противовесом власти Макрона: «Роль сильной, эффективной, убежденной оппозиции заключается в том, чтобы не дать президенту республики делать то, что он хочет, потому что то, чего он хочет, сильно повредит французам». По мнению экспертов, ультранационалисты хотя и улучшат свое положение в парламенте (на выборах пять лет назад «Национальное объединение» провело в парламент только восемь депутатов), но вряд ли получат больше 37 мест.

Авторы
Теги
Софья Максименко
Франция парламентские выборы Эмманюэль Макрон Марин Ле Пен Жан-Люк Меланшон
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