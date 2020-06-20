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Политика ,  
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Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу

По словам представителя президента, Путина волнует вопрос доверия соглашениям с Трампом, а также то, насколько предсказуемы действия американского лидера
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Его [Путина] волнует, насколько можно доверять договоренностям с политическим визави, насколько можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми действия его политического визави, в данном случае президента США [Дональда Трампа]», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он добавил, что, с большой долей вероятности, Путина волнует возможность не просто вывести отношения США и России из «этого ужасного состояния», но и сделать это для того, чтобы не «оголять дальше мировую безопасность и мировую стабильность».

Также, по мнению Пескова, в Москве обеспокоены непредсказуемостью, которая проявляется в некоторых решениях Вашингтона, но тем не менее надеются на совместное обсуждение вопроса о стратегической стабильности, передает «РИА Новости».

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Помимо этого, отметил Песков, Путин озабочен тем, что в ближайшие месяцы могут истечь договоренности, регулирующие международную безопасность. По мнению пресс-секретаря, это создаст «абсолютно опасную» ситуацию для всего мира. «Президенту Путину важно понимать, что у него есть визави, который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить», — подчеркнул он.

В четверг, 18 июня, бывший помощник Трампа по нацбезопаснсоти Джон Болтон заявил, что Путин не считает серьезным противником американского лидера. По мнению Болтона, российский президент полагает, что может легко манипулировать Трампом. Он рассказал о том, что президенту США не нравится читать или узнавать о проблемах стратегической безопасности, тогда как Путин посвятил всю свою жизнь пониманию положения России в мире.

В ответ на это Дмитрий Песков сказал, что Путин не может играть на Трампе как на скрипке. «А то, что он считает о Трампе, он сам говорил неоднократно в своих интервью», — добавил представитель президента. Песков также отметил, что российский президент не считает американского коллегу легко поддающимся манипулированию.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
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