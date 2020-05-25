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Новости без коронавируса ,  
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Трамп заявил о нежелании Путина снова видеть его президентом США

Российский президент Владимир Путин не желает повторного переизбрания Дональда Трампа. Об этом заявил сам Трамп в интервью Full Measure.

«Я был худшим, что когда-либо случалось с Россией. Путин это понимает. Он, вероятно, не хочет, чтобы я победил», — заявил глава Белого дома журналистке Шерил Этткинссон.

При этом Трамп отметил, что ладит с российским лидером. «Думаю, я ему (Путину) нравлюсь, но уверен, что он не хочет, чтобы я победил [на выборах президента]», — сказал Трамп.

Президент США также сообщил, что его переизбрания не хочет Китай.

Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020
Политика
Фото: Charlie Riedel / AP

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года. Основным соперником Трампа считается 77-летний демократ Джо Байден. В конец апреля Трамп заявлял, что планов по переносу голосования из-за эпидемии коронавируса пока нет.

В мае федеральные власти США разослали руководству штатов меморандум с предупреждением о возможных вмешательствах России в грядущие выборы президента.

Исходящие от Москвы угрозы поделены на «высокие» и «умеренные». Среди вероятных методов влияния на итоги голосования указывались взлом электронной почты «российскими военными хакерами» и утечка в Сеть личных переписок кандидатов и их соратников.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, выборы
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Общество
Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020
Политика
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