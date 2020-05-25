Трамп заявил о нежелании Путина снова видеть его президентом США

Российский президент Владимир Путин не желает повторного переизбрания Дональда Трампа. Об этом заявил сам Трамп в интервью Full Measure.

«Я был худшим, что когда-либо случалось с Россией. Путин это понимает. Он, вероятно, не хочет, чтобы я победил», — заявил глава Белого дома журналистке Шерил Этткинссон.

При этом Трамп отметил, что ладит с российским лидером. «Думаю, я ему (Путину) нравлюсь, но уверен, что он не хочет, чтобы я победил [на выборах президента]», — сказал Трамп.

Президент США также сообщил, что его переизбрания не хочет Китай.