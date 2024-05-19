Видимость в районе жесткой посадки вертолета Раиси упала до 5 метров
Видимость на месте совершения жесткой посадки самолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси снижена до 5 метров, сообщил представитель Красного Полумесяца Красного Полумесяца Ирана Пир-Хосейн Коливанд.
«Видимость в районе происшествия снижена до 5 метров», — сказал он (цитата по Press TV)
Об этом же сообщает корреспондент иранского госагенства IRNA. По его словам, GPS вертолета показывает, что тот совершил жесткую посадку в районе, где сейчас сильный туман, а видимость не превышает 5-6 метров.
«Президента сопровождали 3 вертолета, два вертолета вернулись. Он должен был отправиться в этот город [Варзган], чтобы отрыть проект на Тебризском нефтеперерабатывающем заводе. Погода холодная и сильный, и эти условия стали причиной жесткой посадки вертолета президента», - добавил он.
Материал дополняется.
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