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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Видимость в районе жесткой посадки вертолета Раиси упала до 5 метров

Видимость в районе жесткой посадки вертолета президента Ирана упала до 5 метров
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Авиакатастрофа с президентом Ирана

Видимость на месте совершения жесткой посадки самолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси снижена до 5 метров, сообщил представитель Красного Полумесяца Красного Полумесяца Ирана Пир-Хосейн Коливанд.

«Видимость в районе происшествия снижена до 5 метров», — сказал он (цитата по Press TV)

Об этом же сообщает корреспондент иранского госагенства IRNA. По его словам, GPS вертолета показывает, что тот совершил жесткую посадку в районе, где сейчас сильный туман, а видимость не превышает 5-6 метров.

«Президента сопровождали 3 вертолета, два вертолета вернулись. Он должен был отправиться в этот город [Варзган], чтобы отрыть проект на Тебризском нефтеперерабатывающем заводе. Погода холодная и сильный, и эти условия стали причиной жесткой посадки вертолета президента», - добавил он.

Материал дополняется.

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