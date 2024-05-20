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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Агентство Mehr не увидело возможности выжить пассажирам вертолета Раиси

Mehr: нет никаких свидетельств того, что пассажиры вертолета Раиси выжили
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана

После обнаружения места падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси нет никаких свидетельств того, что пассажиры выжили, пишет иранское агентство Mehr.

На опубликованных с места крушения кадрах видно, что вертолет полностью выгорел. Его обнаружили в лесах на северо-западе Ирана, поиски продолжались более 10 часов.

Официально гибель экипажа власти пока не подтвердили. Однако неназванный иранский чиновник в разговоре с Reuters также заявил, что все кто находился на борту считаются погибшими.

В КСИР сообщили об обнаружении места крушения вертолета президента Ирана
Политика
Фото:Iranian Red Crescent Society / Reuters

Вертолет, на борту которого был Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана вечером 19 мая. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где иранский президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.

Из высокопоставленных лиц на пропавшем борте также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

Место крушения вертолета удалось обнаружить турецкому дрону Bayraktar Akinci в районе 3:30 (мск). К этому месту были немедленно стянуты спасатели.

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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На будущее

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