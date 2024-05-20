Агентство Mehr не увидело возможности выжить пассажирам вертолета Раиси

Mehr: нет никаких свидетельств того, что пассажиры вертолета Раиси выжили

После обнаружения места падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси нет никаких свидетельств того, что пассажиры выжили, пишет иранское агентство Mehr.

На опубликованных с места крушения кадрах видно, что вертолет полностью выгорел. Его обнаружили в лесах на северо-западе Ирана, поиски продолжались более 10 часов.

Официально гибель экипажа власти пока не подтвердили. Однако неназванный иранский чиновник в разговоре с Reuters также заявил, что все кто находился на борту считаются погибшими.

Вертолет, на борту которого был Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана вечером 19 мая. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где иранский президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.

Из высокопоставленных лиц на пропавшем борте также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

Место крушения вертолета удалось обнаружить турецкому дрону Bayraktar Akinci в районе 3:30 (мск). К этому месту были немедленно стянуты спасатели.

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