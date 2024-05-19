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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Министр военного кабинета Израиля предъявил Нетаньяху ультиматум по Газе

Министр военного кабинета Израиля Ганц пригрозил подать в отставку
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Ганц пригрозил уйти в отставку, если Нетаньяху не предложит план действий в секторе Газа после окончания войны с ХАМАС до 8 июня. Премьер счел, что Ганц хочет поражения Израиля и создания палестинского государства
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц (бывший министр обороны) пригрозил подать в отставку, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху не предложит план действий в секторе Газа после окончания войны с палестинской исламистской группировкой ХАМАС, пишет Financial Times.

Ганц потребовал от Нетаньяху сделать это до 8 июня. План, по мнению министра, должен включать в себя шесть целей: освобождение заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризация сектора Газа, контроль над ним, а также создание гражданской администрации совместно с США, ЕС и арабскими странами.

«Если вы выберете путь фанатиков и поведете всю нацию к пропасти, мы будем вынуждены покинуть правительство», — заявил Ганц. «Нетаньяху десять лет назад поступил бы правильно. Готовы ли вы сегодня поступить правильно и патриотично?» — обратился он к премьеру.

Канцелярия Нетаньяху обвинила министра в том, что тот решил «предъявить ультиматум премьер-министру вместо того, чтобы предъявить ультиматум ХАМАС». В заявлении премьер-министра, которое приводит Bloomberg, говорится: «Условия, выдвинутые Бени Ганцем, — это пустые слова, смысл которых ясен: окончание войны и поражение Израиля, освобождение большинства заложников, сохранение ХАМАСА в неприкосновенности и создание палестинского государства».

Ганц ответил, что у него «нет намерения создавать палестинское государство, и саудовцы этого не требуют».

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Политика
Фото:Shannon Stapleton / Reuters

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года, когда бойцы группировки атаковали южные израильские территории. Тель-Авив развернул военную операцию в секторе Газа, в начале мая ее расширили до Рафаха — города на юге эксклава. Через КПП Рафах выезжают местные жители, также через него шла гуманитарная помощь. Израиль призывал жителей к эвакуации.

Действия Тель-Авива не одобрили ряд стран. На этом фоне Вашингтон приостановил поставку военной помощи. Также прекратились переговоры о прекращении огня и обмене пленными и заключенными, которые проходили при посредничестве Катара и Египта. Предполагалась трехэтапная сделка между Израилем и ХАМАС: освобождение 33 израильских заложников и выход ЦАХАЛ из некоторых частей Газы, возвращение остальных живых пленных и обмен телами погибших. Группировка согласилась на эти условия. Нетаньяху не раз говорил, что цели наступления — ликвидация ХАМАС и освобождение всех заложников.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант до этого выступил с телевизионным обращением, в котором призвал премьера публично подтвердить, что после завершения боевых действий Тель-Авив не установит административный и военный контроль над сектором Газа, а передаст его в руки местных политических сил, не связанных с ХАМАС. Нетаньяху на это ответил, что не готов передать какой-либо политической силе контроль над сектором Газа до полного уничтожения батальонов ХАМАС. Как пишет Bloomberg, Ганц и Галлант в последнее время почти не общались с Нетаньяху по поводу ведения войны.

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Биньямин Нетаньяху ХАМАС сектор Газа
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года

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