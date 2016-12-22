Премьер-министр Польши назвал условие примирения поляков с украинцами

Главным условием примирения между народами Польши и Украины является признание правды о Волынской резне. Об этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий написал в своем Twitter.



«Есть преступления, в отношении которых не хватает слов, даже после 75 лет. Память о жертвах Волыни нельзя стереть, ответственность за преступления не может быть пересмотрена. Примирение народов Польши и Украины может быть основано только на признании полной правды об этих страшных временах», — говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко в день 75-й годовщины Волынской трагедии 8 июля выступил с предложением отказаться от политических оценок исторического прошлого.

Польский президент Анджей Дуда, в свою очередь, назвал события тех дней «этнической чисткой», а не войной между Польшей и Украиной. По его мнению, между народами не должно быть никакой мести, но их отношения должны основываться «на истине».

Волынская резня — события, которые проходили на территории Западной Украины в 1943 году, когда Украинская повстанческая армия (УПА, запрещена в России) массово уничтожала здесь этнических поляков.