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В ЕС заявили об «окне возможностей» из-за разочарования в Китае и России

Глава ЕК фон дер Ляйен: глобальный Юг разочаровался в России и Китае
Многие бедные страны попали в долговую яму из-за Китая, а Россия может предложить им только «наемников и оружие», заявила глава Еврокомиссии. Она призвала Запад «быстро и конкретно» воспользоваться открывшимся шансом сотрудничать
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Страны «Большой семерки» вместе с партнерами получили «окно возможностей» благодаря нынешним отношениям России и Китая с развивающимися странами Африки, Азии и Латинской Америки, называемыми глобальным Югом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7.

Пандемия и военная операция России на Украине оказали сильное влияние на мировую экономику, особенно на глобальный Юг, тогда как многие государства региона ищут возможности для устойчивого развития, указала она. Она напомнила, что китайская инициатива «Один пояс, один путь» выглядела заманчивым предложением, однако многие страны Юга пережили неудачный опытом партнерства с Китаем

«Они взяли китайские кредиты и оказались в долговом кризисе. И все, что Россия может предложить этим странам, — это оружие и наемников», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она призвала государства с развитой экономикой предлагать глобальному Югу партнерские отношения, однако действовать надлежит «быстро и конкретно».

Разделение на глобальный Север и Юг не является строго географическим, разделение проходит в большей степени по экономическому развитию государств.

В развитые государства Севера, таким образом, включают США, страны Евросоюза, Австралию, Гонконг, Россию, Израиль, Украину, Новую Зеландию и др. В развивающиеся государства Юга традиционно включают все страны Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна и Океании, в частности: Чад, Индонезию, Пакистан, Мали, Конго, Вьетнам, Самоа, Кубу и др.

На проблемное сотрудничество Китая и стран с развивающейся экономикой неоднократно обращал внимание Всемирный банк. Там указывали, что Пекин выступал крупнейшим кредитором небогатых стран, теперь же он использует огромные резервы собственного Центробанка ($3,3 трлн) в качестве источника чрезвычайных кредитов для спасения государств с долговыми трудностями; причем некоторые из них задолжали самому Китаю.

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«Это начало того, что будет очень долгим периодом долговых трудностей для этих стран <...>. И роль, которую Китай играет на данном этапе, заключается в том, чтобы избегать решения проблемы», — объяснила соавтор исследования, бывший главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.

Российская сторона выдвигала против западных стран встречные обвинения. Президент Владимир Путин в 2019 году говорил, что те прибегают к запугиванию и шантажу африканских государств для возвращения прежнего влияния. В апреле он заявлял, что Россия будет расширять связи с дружественными странами в Евразии, Африке и Латинской Америке.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Африка Азия Латинская Америка Китай Евросоюз
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