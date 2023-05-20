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«Союз» подал иск к Навальному после видео о генеральном конструкторе

АНТК «Союз» подал иск к Навальному после ролика на его канале о генеральном конструкторе
В Арбитражный суд Москвы поступил иск к Навальному о защите деловой репутации. В феврале на YouTube-канале оппозиционера появился ролик о предприятии «Союз» и его генеральном конструкторе

Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» подал иск к YouTube, Алексею Навальному, каналу «Навальный LIVE» и еще нескольким лицам о защите деловой репутации, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Иск был подан 14 апреля. 21 апреля суд постановил оставить его без движения, поскольку истец подал его с нарушением требований, в частности, не указав все необходимые сведения об ответчиках и не предоставив всех документов, требуемых согласно Арбитражному процессуальному кодексу. Срок исправления нарушений установлен до 22 мая, в противном случае иск будет возвращен «Союзу».

Из карточки суда неясно, по какой причине был подан иск. 7 февраля на канале Навального вышел ролик о «Союзе», генеральном конструкторе завода Мкртиче Окрояне и имуществе его семьи. Рассказ в ролике ведут Олег Емельянов и Руслан Шаведдинов (признан иноагентом), которые также перечислены в качестве ответчиков в иске.

АНТК «Союз» был основан в 1943 году. На сайте предприятия говорится, что оно разрабатывает газотурбинные приводы для электрогенераторов и газоперекачивающих насосов, энергоустановки и турбореактивные двигатели для летательных аппаратов. На сайте компании особенно подчеркивается, что завод «никогда не разрабатывал и не производил ракеты Х-22, Х-59 и «Калибр» и не имеет никаких отношений к этим ракетам». 

Окроян в 2001 году стал генеральным директором «Союза», в тот же год началась реорганизация завода. Он занимал эту должность до 2005 года. С 2020-го Окроян является генеральным конструктором АНТК.

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