В Кремле заявили об отсутствии полномочий следить за судьбой Навального

Песков: у Кремля нет полномочий следить за судьбой Навального, обращаться нужно во ФСИН

Алексей Навальный (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

У администрации президента нет полномочий, которые позволяют как-то вмешиваться в происходящее с находящимся в заключении Алексеем Навальным. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его спросили, следит ли Кремль за судьбой Навального после сообщений сторонников оппозиционера о том, что его, вероятно, «притравливают».

«Мы не следим. Мы не имеем такой возможности, у нас нет таких полномочий. Речь идет о заключенном, о человеке, который отбывает срок наказания. Им занимается ФСИН», — сказал Песков. На уточняющий вопрос он рекомендовал обращаться во ФСИН и повторил: «Мы не имеем никаких полномочий даже этим интересоваться».

Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что после очередного ШИЗО у оппозиционера вновь обострилась болезнь желудка, «от которой его никто не лечит», и в ночь с пятницы на субботу к нему в камеру вызывали скорую. Адвокат также сообщил, что Навальный за 15 суток потерял в весе 8 кг.

«Глядя на вопиющую и очень странную ситуацию вокруг здоровья Навального, с приступами, признаков которых никогда не было, мы не исключаем, что его просто «притравливают», — предположил он.

Навальный сообщил 11 апреля в телеграм-канале, что снова отправлен в ШИЗО, где ему ограничили возможность покупать еду, поставили прогулку на 7 утра и «почти полностью убрали время на письма».

В конце февраля 2023 года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что получила от Навального более 50 обращений.

«Ни одно из них не осталось без внимания, каждое проверялось прокуратурой, руководством Федеральной службы исполнения наказаний», — заверила омбудсмен.

Навальный неоднократно оспаривал переводы в изолятор, однако суд отказывал в жалобах. По его словам, в первый раз причиной стала расстегнутая верхняя пуговица робы, во второй — то, что он недостаточно быстро выполнил требование убрать руки за спину, в третий — что он неправильно представился.

Оппозиционер находится в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Изначально он отбывал срок в колонии общего режима в Покрове, его должны были освободить в июле—августе 2023 года.

Однако в июне 2022 года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима. После этого его перевели в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово во Владимирской области.

В октябре против Навального завели дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма.