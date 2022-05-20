В Госдуме призвали проработать вопрос о транспортной доступности курортов

Правительству рекомендуется представить в Госдуму информацию о мерах по улучшению транспортной доступности юга России в условиях ограничений на полеты и начала курортного сезона

Фото: Hauke-Christian Dittrich / ТАСС

Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры внес в нижнюю палату парламента проект постановления, в котором предложил улучшить транспортную доступность регионов юга России, в том числе Крыма и Севастополя, в условиях ограничений. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«С учетом начавшегося с 1 мая 2022 года курортного сезона,

который продлится до конца сентября 2022 года, необходимо проработать вопрос транспортной доступности регионов юга <...>, особо уделив внимание транспортной доступности с территорий субъектов Российской Федерации Дальневосточного и Сибирского федеральных округов», — говорится в документе.

Депутаты рекомендуют правительству представить в Госдуму информацию о принимаемых мерах по улучшению транспортной доступности, а также «на постоянной основе информировать граждан о доступных способах поездки в такие города».

18 мая Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 российских аэропортов до 3:45 по московскому времени 25 мая. Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения на работу аэропортов российского юга впервые были введены 24 февраля, после начала военной операции на Украине. С тех пор они неоднократно продлевались, в последний раз — до 19 мая.

Сочи — единственный крупный аэропорт, который продолжает работать на юге страны.

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