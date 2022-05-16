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Туроператоры сообщили о падении цен в отелях на черноморских курортах

Спрос на размещение в гостиницах Крыма и побережья Краснодарского края упал из-за закрытия аэропортов. Отельеры предлагают скидки до 30% на заезды в мае и июне. Исключение — Сочи, там спецпредложений нет
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Из-за небольшого количества туристов и низкой глубины бронирования (то есть мало гостей бронируют номера заранее) отели Крыма и Краснодарского края снижают цены, рассказали туроператоры «Вестнику АТОР».

Популярность регионов среди туристов упала из-за запрета на полеты. Росавиация после начала специальной военной операции на Украине ограничила полеты в 11 городов на юге России. Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты. Пассажирам рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда. Ограничения несколько раз продлевали, они будут действовать по меньшей мере до 19 мая. Авиакомпании закрывают продажи и на более поздние даты: S7 — до 23 июня, «Уральские авиалинии» — до 30 июня.

Туроператоры сообщают, что снижение продаж в разных отелях на черноморском побережье составляет от 10 до 80% по сравнению с 2021 годом. Спад коснулся даже Сочи, аэропорт которого открыт: гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин связывает это с увеличением времени перелета из-за необходимости облетать закрытые территории и ростом стоимости билетов. На спрос влияет и «фактор общей тревожности»: люди в кризисный период рассматривают траты на отдых как необязательные, поясняет глава компании.

Самая сложная ситуация — в Крыму, где спрос упал от 40–45 до 80–85%. Причина — нехватка поездов и близость региона к зоне боевых действий, объясняют эксперты.

По словам Ромашкина, крымские гостиницы снизили цены в среднем на 5% по сравнению с прошлым годом. А, например, в отеле «Мрия» цены до конца мая снижены на 30%. Ромашкин прогнозирует, что цены будут снижаться и дальше, особенно в сегменте двух- и трехзвездочных гостиниц.

В «Интуристе» и «Мультитуре» изданию сообщили, что 10–30-процентные скидки на заезды в мае и июне на побережье Черного моря предлагают отели среднего ценового сегмента категории 3* и 4*, кроме гостиниц Сочи. В «Русском Экспрессе» подтвердили, что отели в Крыму снижают цены до конца июня, но в Сочи цены пока стабильные. По данным «Интуриста», скидки до 15% предлагают отели Абхазии.

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Туроператоры отмечают, что у четырех- и пятизвездочных брендовых отелей высокая загрузка на июнь, поэтому у них специальных предложений нет.

Представители отрасли сомневаются, что черноморские курорты смогут в июле и августе компенсировать потери первой трети сезона и увеличить турпоток по сравнению с прошлым годом. По мнению Ромашкина, шанс выйти на уровень 2021 года есть лишь у Сочи: там «в крайнем случае отставание составит 4–5%».

Если аэропорты останутся закрытыми до конца июня, то нельзя будет говорить и о массовом отложенном спросе во второй половине лета. К тому времени часть туристов уже определится с отпуском, а остальные будут ждать конца сезона, считают туроператоры.

В Ростуризме 7 мая заявили, что количество бронирований отелей и санаториев в Крыму на май—июнь соответствует уровню рекордного по турпотоку на полуострове 2021 года. Там опровергли информацию о массовых отменах бронирований из-за отмены рейсов.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
туризм отели падение продаж
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