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Путин поддержал кандидатуру Куйвашева на выборах в сентябре

По словам Путина, команда Куйвашева смогла достичь положительных результатов «по ряду фундаментальных показателей». Он занимает пост главы Свердловской области с 2012 года
Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Президент Владимир Путин поддержал кандидатуру губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на предстоящих выборах в сентябре. Трансляцию их рабочей встречи вел телеканал «Россия 24».

Куйвашев в разговоре с главой государства напомнил об истечении своих полномочий и отметил, что ему важно «видение, на каком участке работать дальше».

Путин в ответ заявил, что Куйвашев с командой смог достичь положительных результатов и это создает хорошую базу для развития области. «Я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе», — сказал Путин.

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Куйвашев возглавляет регион с 2012 года. До этого он был полпредом президента в Уральском федеральном округе (2011–2012), мэром Тюмени (2007–2011) и Тобольска (2005–2007).

В апреле 2017 года Куйвашев досрочно подал в отставку с поста губернатора, Путин оставил его исполняющим обязанности до выборов, которые прошли в сентябре того же года. На них он победил с результатом 62,16% голосов.

Весной в Кремле рассматривали вариант отмены прямых выборов губернаторов, об этом в конце апреля сообщали три источника РБК. За отказ от проведения выборов осенью также высказывался глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который предложил направить деньги от предвыборных кампаний армии и выступил против борьбы и конкуренции политических партий. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак его позицию не поддержал.

Позднее источники РБК, близкие к администрации президента, сообщили, что выборы в сентябре решили не переносить, а выборы губернаторов оставить прямыми. Один из собеседников пояснил, что сохранение выборов в прежнем виде демонстрирует «нормальность ситуации».

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