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Турчак выступил против идеи Миронова об отмене осенних выборов

Турчак не увидел возможности ослабления России из-за политической конкуренции на выборах. Накануне об этом предупреждал лидер справороссов, который также предложил направить деньги вместо предвыборных кампаний на поддержку армии
Андрей Турчак
Андрей Турчак (Фото: РИА Новости)

«Единая Россия» не согласна с предложением не проводить выборы в Единый день голосования в сентябре, заявил в Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Так он прокомментировал инициативу главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

«Единая Россия» с этим категорически не согласна. Во-первых, источником власти в России является народ. Это записано в нашей Конституции. И это тот случай, когда это не просто буква, а дух закона. Лишать людей этого права нельзя ни при каких обстоятельствах», — заявил Турчак.

Он не согласился с мнением, что политическая конкуренция ослабляет страну, отметив, что она делает ее сильнее. Как указал Турчак, «в значении и оправданности специальной военной операции все партии сходятся» и избирательная кампания не может пошатнуть этот консенсус.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

По словам Турчака, «Единая Россия» готовится к процедуре предварительного голосования, оно начнется 23 мая.

Накануне Миронов, выступая в Госдуме, предложил отказаться от проведения выборов осенью. По его мнению, средства на проведение предвыборных кампаний стоит направить на поддержку армии или на взятые под контроль территории.

«Ведь сегодня мы должны быть все как один. Сегодня все мы в этом зале поддерживаем президента. А на выборах мы должны будем бороться друг с другом, говорить о наших противоречиях, о том, с чем мы не согласны. Считаю, что заниматься выборами, где будут конкурировать политические партии, абсолютно не время и не место», — пояснил Миронов. Он также предложил избрать глав регионов через законодательные собрания, как это происходит в Адыгее.

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Кремль заявил об отсутствии решения о переносе региональных выборов
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В марте о предложении нескольких губернаторов отменить прямые выборы из-за экономической ситуации на фоне спецоперации писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента. В конце апреля источники РБК, знакомые с обсуждением вопроса, говорили, что вероятность отмены прямых губернаторских выборов высока, а регионы могут перейти к выборам через заксобрания.

Кроме того, они допустили перенос выборов в заксобрания и гордумы на 2023 или 2024 год, когда в России запланированы президентские выборы.

Окончательное решение об изменении формата примет президент Владимир Путин. Как ожидалось, он мог высказаться об этом на собрании законодателей в Петербурге 27 апреля, однако эта тема не поднималась. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пока никакие решения по переносу выборов не приняты.

Единый день голосования должен пройти в России 11 сентября. Тогда изберут 15 глав регионов, а также депутатов шести законодательных органов субъектов страны.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Выборы Единый день голосования Военная операция на Украине Андрей Турчак Единая Россия
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