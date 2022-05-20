Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Путин поручил пересмотреть стратегию России в ВТО Политика, 15:56
Экс-министра транспорта назвали кандидатом на пост главы АвтоВАЗа Политика, 15:51
Золотов наградил двух офицеров Росгвардии за мужество в ходе спецоперации Политика, 15:44
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 15:40
Поиск ИТ-решений открывает пути для коррупции и переплат. Как их обойти Pro, 15:38
Лавров заявил, что опасения насчет планов Запада на Украине подтвердились Политика, 15:36
Американский Arconic предупредил о потере $500 млн из-за завода в Самаре Бизнес, 15:32
В Центробанке сравнили ситуацию в России с переменами 1990-х годов Экономика, 15:28
На стадионе «Динамо» опровергли сообщения о планах продавать пиво Спорт, 15:25
Глава МОК пригрозил поддерживающим спецоперацию на Украине спортсменам Спорт, 15:21
Предсказания «Симпсонов»: главные прогнозы желтых человечков Футурология, 15:20
SWIFT начал эксперименты с международными платежами в цифровых валютах ЦБ Крипто, 15:16
Вирусологи оценили опасность завоза оспы обезьян в Россию Общество, 15:14
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 15:09
Политика ,  
0 

Экс-министра транспорта назвали кандидатом на пост главы АвтоВАЗа

По данным RTVI, Максим Соколов может стать гендиректором концерна, а Денис Мантуров — главой совета директоров. Его кандидатуру ранее называл депутат Хинштейн. РБК писал, что пост может занять советник первого замглавы «Ростеха»
Максим Соколов
Максим Соколов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Одним из кандидатов на пост гендиректора АвтоВАЗа является экс-министр транспорта России, вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, сообщили источник ТАСС в госструктурах и собеседник RTVI в правительстве.

«Окончательного решения о назначении еще нет», — сказал источник агентства.

Ранее на этой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн также утверждал, что Соколов «с высокой вероятностью» станет президентом АвтоВАЗа. Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что на 17 мая окончательная кандидатура не была утверждена.

РБК направил запросы представителям Минпромторга, Ростеха и АвтоВАЗа.

Бывший топ-менеджер «Роснано» стал кандидатом на пост главы АвтоВАЗа
Бизнес
Владимир Аветисян

Соколов в правительстве Петербурга координирует комитеты по транспорту, развитию туризма, инвестициям, промышленной политике и торговле. Он занимал пост министра транспорта шесть лет — с 2012 по 2018 год. В 2018 — 2020 годах был гендиректором строительной компании «Группа ЛСР», в петербургском правительстве работает с декабря 2019 года.

Источники РБК в правительстве и близкий к акционерам АвтоВАЗа сообщили, что на пост нового главы автоконцерна рассматривается советник по особым поручениям первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимир Аветисян, который до февраля 2021 года был первым зампредом «Роснано».
В 2016 — 2020 годы он входил в совет директоров «АвтоВАЗа».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Поиск ИТ-решений открывает пути для коррупции и переплат. Как их обойти
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы
Pro
Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии
Статьи
Pro
В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать
Статьи
Pro
Фото: Pexels Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Инструкции
Pro
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Кейсы
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи

Мантуров сообщил о намерении Renault помочь с комплектующими для АвтоВАЗа
Бизнес
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

16 мая доля Renault в АвтоВАЗе (67,69%) перешла в собственность ФГУП «НАМИ», оставшиея акции сохранил «Ростех». Как отмечал Мантуров, сделка по передаче активов французского автопроизводителя России была «условно сделкой «за рубль», при этом на шесть лет для Renault сохраняется опцион обратного выкупа.
 

Материалы к статье
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
При участии
Тимофей Дзядко
АвтоВАЗ Максим Соколов гендиректор автоконцерн
Материалы по теме
АвтоВАЗ продлил простой из-за отсутствия комплектующих
Бизнес
АвтоВАЗ наладит производство Renault Duster под брендом Lada
Бизнес
АвтоВАЗ сдвинет индексацию зарплат и выплатит сотрудникам по 3 тыс. руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter