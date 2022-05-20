Экс-министра транспорта назвали кандидатом на пост главы АвтоВАЗа

По данным RTVI, Максим Соколов может стать гендиректором концерна, а Денис Мантуров — главой совета директоров. Его кандидатуру ранее называл депутат Хинштейн. РБК писал, что пост может занять советник первого замглавы «Ростеха»

Максим Соколов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Одним из кандидатов на пост гендиректора АвтоВАЗа является экс-министр транспорта России, вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, сообщили источник ТАСС в госструктурах и собеседник RTVI в правительстве.

«Окончательного решения о назначении еще нет», — сказал источник агентства.

Ранее на этой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн также утверждал, что Соколов «с высокой вероятностью» станет президентом АвтоВАЗа. Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что на 17 мая окончательная кандидатура не была утверждена.

РБК направил запросы представителям Минпромторга, Ростеха и АвтоВАЗа.

Соколов в правительстве Петербурга координирует комитеты по транспорту, развитию туризма, инвестициям, промышленной политике и торговле. Он занимал пост министра транспорта шесть лет — с 2012 по 2018 год. В 2018 — 2020 годах был гендиректором строительной компании «Группа ЛСР», в петербургском правительстве работает с декабря 2019 года.

Источники РБК в правительстве и близкий к акционерам АвтоВАЗа сообщили, что на пост нового главы автоконцерна рассматривается советник по особым поручениям первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимир Аветисян, который до февраля 2021 года был первым зампредом «Роснано».

В 2016 — 2020 годы он входил в совет директоров «АвтоВАЗа».

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16 мая доля Renault в АвтоВАЗе (67,69%) перешла в собственность ФГУП «НАМИ», оставшиея акции сохранил «Ростех». Как отмечал Мантуров, сделка по передаче активов французского автопроизводителя России была «условно сделкой «за рубль», при этом на шесть лет для Renault сохраняется опцион обратного выкупа.

