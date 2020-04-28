Зеленский подписал закон о рынке земель сельхозназначения

Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Отмечается, что закон формирует законодательное поле для внедрения рыночного оборота земель и позволит обеспечить право граждан на свободное распоряжение собственностью, создать прозрачные условия для приобретения участков.

Согласно документу, с 1 июля 2021 года участки сельскохозяйственных земель площадью до 100 га смогут приобретать только граждане Украины. С 1 января 2024 года эту возможность получат компании, чьими владельцами являются украинцы. До 10 тыс. га увеличится и максимально допустимая площадь приобретаемых земель.

Продажу государственных и коммунальных земель в стране запретят, а вопрос о предоставлении иностранцам права покупать землю вынесут на референдум. По мнению авторов закона, он позволит расширить инвестиционные возможности в аграрном секторе.