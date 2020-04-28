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Зеленский подписал закон о рынке земель сельхозназначения

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Отмечается, что закон формирует законодательное поле для внедрения рыночного оборота земель и позволит обеспечить право граждан на свободное распоряжение собственностью, создать прозрачные условия для приобретения участков.

Согласно документу, с 1 июля 2021 года участки сельскохозяйственных земель площадью до 100 га смогут приобретать только граждане Украины. С 1 января 2024 года эту возможность получат компании, чьими владельцами являются украинцы. До 10 тыс. га увеличится и максимально допустимая площадь приобретаемых земель.

Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум
Общество
Владимир Зеленский

Продажу государственных и коммунальных земель в стране запретят, а вопрос о предоставлении иностранцам права покупать землю вынесут на референдум. По мнению авторов закона, он позволит расширить инвестиционные возможности в аграрном секторе.

«Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», — приводит пресс-служба слова президента.

С 2001 года на Украине действовал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что запрет нарушает конвенцию по правам человека. Но в феврале 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко его продлил. В конце 2019 года депутаты Верховной рады поддержали отмену моратория.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, земля
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