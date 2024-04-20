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Политика ,  
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Финляндия попросила у ЕС денег на поддержку граничащих с Россией регионов

Премьер Финляндии на встрече с фон дер Ляйен попросил у ЕС помощи для восточных регионов страны, пострадавших из-за закрытия границ с Россией. Финский политик до этого попросил главу ЕК способствовать выделению €10 млрд
Фото: IMAGO / Jussi Nukari / Global Look Press
Фото: IMAGO / Jussi Nukari / Global Look Press

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в ходе визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в страну попросил у Евросоюза помощи для восточных регионов, граничащих с Россией. Просьбу он озвучил во время совместной пресс-конференции с главой ЕК.

«Это вопрос безопасности, это вопрос недостатка инвестиций. Восточная Финляндия страдает сейчас. Нам нужно, чтобы Европейский союз помог Восточной Финляндии и территории, пострадавшей от российского поведения. Мы хотим, чтобы Евросоюз помог создать новый инструмент для финансирования», — сказал Орпо.

До этого лидер финской Центристской партии Петри Ройнинен опубликовал обращение к фон дер Ляйен, призвав способствовать тому, чтобы ЕС выделил Финляндии пакет помощи на €10 млрд для развития инфраструктуры, производства возобновляемой энергии и предпринимательской деятельности в восточной части страны.

«Половина границы между ЕС и Россией проходит по восточной границе Финляндии. <...> Для того, чтобы обезопасить границы ЕС, люди должны жить в приграничном регионе. А для того, чтобы там жить, люди должны иметь работу. Восточная Финляндия приняла на себя серьезные экономические удары от имени всей Европы. Для того, чтобы жизнь у границы была возможна и в будущем, необходимо возродить стагнирующую экономику», — написал он.

По словам Ройнинена, средства направят в том числе на инвестиции в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру региона и переход к «зеленой» экономике. «Помощь в размере €10 млрд — это маленький шаг для Европы, но большой шаг для Финляндии в целом»., — подчеркнул он.

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Фото:Lauri Heino / IMAGO / ТАСС

Об ухудшении экономической ситуации в граничащих с Россией финских регионах не раз писали местные СМИ и говорили политики. Например, опустевший муниципалитет Виролахти, который находится неподалеку от погранпункта «Ваалимаа» («Торфяновка» с российской стороны), предлагают объединить с городом Хамина. Решение будут принимать в начале мая, не все депутаты с ним согласны.

Минувшей осенью Финляндия начала закрывать погранпункты на границе с Россией, объясняя это наплывом нелегальных мигрантов. Меры не раз продлевались, а с 15 апреля все сухопутные пункты пропуска (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) закрылись бессрочно, «до особого распоряжения». Кроме того Финляндия приостановила движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов, а также закрыла морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио. Финляндия также строит забор на границе с Россией.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Финляндия Урсула фон дер Ляйен финансовая помощь граница
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