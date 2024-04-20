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Политика ,  
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Литва решила защититься от России «испанскими лошадьми»

Глава Минобороны Литвы Касчюнас предложил усилить охрану границы с Россией
Глава Минобороны Литвы предложил укрепить охрану границы с Россией, используя в том числе противотанковые ежи, «зубы дракона» (как на границе с Эстонией) и «испанских лошадей», а также обеспечив пограничников пулеметами
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Литве необходимо ускорить укрепление границы с Россией, заявил министр обороны Лауринас Касчюнас, утверждая, что уже договорился с главой МВД Агне Билотайте о комплексных мерах.

«Необходимо больше энергии для того, чтобы меры контрмобильности появились в конце лета — начале осени. <...> Мы думаем о железобетонных ежах, «зубах дракона», «испанских лошадях». <...> На это запланированы деньги, просто надо ускорить процедуры», — сказал Касчюнас в сейме (цитата по Delfi).

Что подразумевается под термином «испанские лошади», не уточняется. Существует проволочное заграждение, называемое «испанский наездник» или «подставка для ножей». Оно схоже по функциям с так называемыми «фризскими лошадьми» (cheval de frise), которые использовались как противокавалерийские заграждения. 

По-русски такое сооружение называется «рогатка», оно состоит из скрепленных брусьев или стальных углов, переплетенных колючей проволокой.

Кроме инженерных решений на некоторых участках границы министры предлагают в кратчайшие сроки обеспечить пограничников более тяжелым вооружением. «Мы также рассмотрим, как совместными усилиями можно начать более интенсивно реализовывать военные стандарты структур министерства внутренних дел, которые могут бороться с гибридными угрозами. Например, у структур МВД будет немного более тяжелое вооружение, начиная с пулеметов», — добавил Касчюнас.

Билотайте позже подтвердила намерения укреплять охрану границ, отметив необходимость усиления погранслужбы и ее взаимодействия с армией. Так она прокомментировала предложение пограничников закрыть доступ жителям Литвы и туристам к некоторым участкам границы с Россией.

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Политика
Фото:Alexander Koerner / Getty Images

Министр обороны Литвы Касчюнас также предложил усилить противовоздушную оборону за счет приобретения новых систем средней и малой дальности, а параллельно с этим закупать танки, поэтапно наращивая группировку от танковой роты до батальона. Так он предлагает поступить в рамках текущего бюджета. «Может быть, мы договоримся о таком финансировании, чтобы все можно было сделать сразу», — поясняет Касчюнас.

В литовских Вооруженных силах отметили, что предложение министра соответствует решениям, принятым Государственным советом обороны. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис оценил предложение Касчюнаса как рациональное. «[Средства ПВО] это самый недостающий ресурс в НАТО в целом на сегодняшний день. <...> Мы не отступаем от танков, мы продолжаем ужесточать нашу дивизию, но это по расширенному календарю. Но мы можем подождать танков, а противовоздушная оборона нам нужна уже сегодня», — подчеркнул он (цитата по LRT).

В январе страны Прибалтики договорились построить «линию обороны» вдоль своих границ с Россией, в которую войдут бетонные бункеры для защиты военных от артиллерийского огня и осколков снарядов. Эстония в минувшем ноябре начала устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона», на пограничном пункте в Нарве на границе с Россией, объясняя этой ухудшением миграционной ситуации.

В Кремле заявляли, что Россия не несет угрозы Европе, а наоборот. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что ЕС, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, «который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Литва охрана границ
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