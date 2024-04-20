«Ъ» связал увольнение ректора Института русского языка с партнерами вуза

Проверка показала, что руководство института не контролировало деятельность своих партнеров в регионах, которые проводили экзамены по русскому у иностранцев. Таким образом незаконно легализовали тысячи мигрантов

Наталья Трухановская (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Наталью Трухановскую сняли с должности ректора Института русского языка им. Пушкина после проверок ФСБ, МВД, прокуратуры и Следственного комитета, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Проверки выявили нарушения при проведении экзаменов по русскому языку для иностранцев «при попустительстве должностных лиц» вуза и подрядных организаций.

В Минобонауки, объясняя увольнение Трухановской, заявили, что прошедшая в вузе проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому как иностранному, истории России и основам законодательства для иностранцев. Как сообщили в ведомстве, ректора освободили от должности 12 апреля.

«Коммерсантъ» пишет, что руководство вуза выдавало сотрудникам партнерских организаций доверенности на право подписания сертификатов о прохождении экзамена. «В ряде случаев мигранты платили таким организациям суммы, значительно превышающие реальную стоимость экзамена», — сказал собеседник издания.

Нарушения были выявлены в ряде регионов, например, в Красноярском крае. Прокуратура пришла к выводу, что Институт им. Пушкина не контролировал деятельность партнеров. Они сами находили экзаменаторов, а те заполняли экзаменационные листы вместо иностранцев. В итоге 186 мигрантов получили незаконную легализацию, сообщил собеседник.

В Курганской области, по данным газеты, один из специалистов сфальсифицировал результаты 60 экзаменов, против него завели уголовное дело. Помимо того, полиция выявила, что сотрудники сотрудничавшего с вузом центра ЮТИС за деньги давали иностранцам, не владеющим русским языком, экзаменационные билеты и ответы для подготовки. Позднее заученные ответы фиксировали на видео. Таким образом незаконно легализовали 3,5 тыс. мигрантов, пишет издание.

«Нарушая процедуру проведения экзамена и выдавая сертификаты лицам, не подтвердившим знание русского языка и базовых основ российской государственности, руководство Института им. А. С. Пушкина фактически способствовало незаконной легализации мигрантов», — сказал источник «Коммерсанта».

Утром 19 апреля в здание института вошли заместитель министра образования и «неизвестный мужчина, действующий в стиле бандитов из девяностых», сообщала пресс-секретарь вуза Мария Аверина. Они озвучили приказ о назначении нового ректора. Пресс-секретарь расценила происходящее как попытку взять контроль над вузом. И. о. ректора стал Никита Гусев, который ранее был проректором МГУ им. М.В. Ломоносова.

В начале апреля в Москве задержали группу лиц за незаконную выдачу иностранцам сертификатов о сдаче экзамена, которые предоставлялись в МВД. В ее составе была ранее сотрудничавшая с Институтом им. Пушкина женщина. Трухановская в интервью РБК рассказывала, что никого из штатных сотрудников вуза по этому делу не задержали и обвинений никому не предъявили, а следственные действия в институте не проводились. Она также предлагала внести изменения в порядок экзаменации мигрантов, в частности, вернуть в экзамен часть, связанную с говорением.