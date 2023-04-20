Племянник Джона Кеннеди рассказал о воевавшем в Харькове сыне

По словам Кеннеди, его сын участвовал в боях на харьковском направлении. Молодой человек рассказывал, что пробыл на Украине недолго. Минобороны России предупреждало, что иностранным наемникам грозит уголовная ответственность

Роберт Кеннеди (Фото: Scott Eisen / Getty Images)

Кандидат в президенты США от демократов Роберт Кеннеди (приходится племянником Джону Кеннеди) в эфире Fox News заявил, что его сын участвовал в боевых действиях на Украине.

«Мой собственный сын служил там и вступил в отряд специального назначения, в составе которого участвовал в харьковской наступательной операции», — рассказал он.

Сыну кандидата в президенты Коннору Кеннеди 28 лет. Об участии в боях на стороне Украины он сообщил в октябре 2022 года в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Молодой человек записался в ряды бойцов Интернационального легиона ВСУ. По его словам, на Украине он пробыл недолго.

Минобороны России предупреждало, что иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, ждет как минимум уголовная ответственность. «В соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами», — подчеркивали в ведомстве.

Роберту Кеннеди-младшему 69 лет, он сын сенатора от штата Нью-Йорк в 1965–1968 годах и бывшего генпрокурора США (1961–1964 годы) Роберта Кеннеди. Последний приходится братом экс-президенту США Джону Кеннеди, которого застрелили в 1963 году. Роберт Кеннеди, как и его брат, был убит во время предвыборной кампании.

Кеннеди-младший — адвокат и экологический активист. Во время пандемии коронавируса был сторонником антипрививочного движения. В апреле Кеннеди-младший подал заявку на участие в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. О намерении баллотироваться на пост главы государства также заявили действующий президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп.

Против последнего начат уголовный процесс: Трампа обвиняют в фальсификации отчетности. Дело связано с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая была оформлена как плата за юридические услуги. Трамп свою вину не признал. Он стал первым в истории экс-президентом США, против которого возбуждено дело.