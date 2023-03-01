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Bloomberg предупредил о риске ядерной гонки из-за поставок урана в Китай

Bloomberg: поставки российского урана в Китай ведут к рискам ядерной гонки
Россия осенью и зимой прошлого года отправила в Китай высокообогащенный уран для реактора на острове Чанбяо. Эксперты отмечают, что этот реактор — часть стратегии Китая по наращиванию объема оружейного плутония
Производство ядерного топлива в России
Производство ядерного топлива в России (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Поставки российского ядерного топлива в Китай для реактора на быстрых нейтронах на острове Чанбяо означает, что Пекин расширяет свои возможности по производству оружейного плутония, говорят опрошенные Bloomberg эксперты и собеседники в американской разведке.

Отгрузку ядерного топлива для китайского реактора CFR-600 топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» завершила в конце декабря. «С запуском первого энергоблока CFR-600 АЭС «Сяпу» в провинции Фуцзянь станет единственной за пределами России атомной электростанцией с «быстрым» реактором большой мощности. Единственные в мире аналоги — энергоблоки с реакторами БН-600 и БН-800 — работают в составе Белоярской АЭС в Свердловской области», — говорилось в сообщении «ТВЭЛ».

Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки отмечает, что после запуска реактора CFR-600 он начнет производить плутоний оружейного качества. В Вашингтоне опасаются, что это может помочь Пекину увеличить свои запасы боеголовок почти в четыре раза в течение следующих 12 лет — с 400 до 1500 к 2035 году, — и достичь по объему ядерного арсенала сопоставимого с Россией и США.

Оружейный плутоний содержит не менее 93,5% изотопа 239Pu, период полураспада которого — 24 100 лет. Плутоний вырабатывается на урановых реакторах в ходе цепочки реакций. Реакторы на быстрых нейтронах (БН), в которых нет замедлителей нейтронов, более эффективны в этом процессе, чем обычные, и кроме того позволяют использовать в качестве топлива уже отработанное топливо с других реакторов. Мировым лидером по разработке реакторов на быстрых нейтронах долгое время оставалась Россия.

В CFR-600 в качестве охладителя используется жидкий натрий, как и в российских реакторах подобного типа. Контракт на поставку топлива для CFR-600 был заключен Москвой и Пекином в декабре 2018 года. Производство уранового топлива для CFR-600 на заводе в Электростали началось еще в 2021 году.

Bloomberg пишет, что у Китая раньше было мало возможностей для наработки запасов оружейного плутония, так как соответствующая производственная программа была закрыта в 1990-х годах. В то же время в период с сентября по декабрь, утверждает агентство, Россия экспортировала в Китай для CFR-600 почти в семь раз больше высокообогащенного урана, чем экспортировали США за последние три десятка лет.

Пекин опровергает обвинения в расширении ядерной программы. Представитель министерства обороны КНР Тан Кефей заявил на брифинге 23 февраля, что США используют «китайскую ядерную угрозу» как предлог для расширения своего стратегического арсенала, в то время как Китай придерживается оборонительной политики, которая не предусматривает применения ядерного оружия первым.

С 2017 года Китай не уведомляет МАГАТЭ о собственных наработанных запасах плутония. Одновременно Пекин начал строительство завода в провинции Ганьсу, предназначенный для извлечения плутония из отработанного топлива CFR-600.

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Китай уже обогнал США по числу наземных пусковых установок межконтинентальных ракет (МБР), говорилось в отчете Пентагона для конгресса от конца января, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Однако США намного опережают Китай по объему самого ядерного арсенала: к началу прошлого года Китай обладал 350 ядерными боеголовками, США — 5428 (развернуты 1744), следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

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