NYT опросила жителей прифронтовых городов, некоторые и которых прямо обвиняли в обстрелах украинскую армию. Газета связала это с «российской пропагандой» и указала на «смущение» киевских властей этим фактом

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Множество жителей восточных городов Украины продолжают поддерживать действия России, «несмотря на постоянные обстрелы», что вводит в заблуждение киевские власти, пишет The New York Times.

Газета опросила жителей прифронтовых городов, некоторые и которых прямо обвиняли в обстрелах украинскую армию. «Они убивают нас. Наши же нас обстреливают», — сказала одна из жительниц Константиновки (село в ДНР, в настоящее время под контролем Украины).

NYT отмечает, что жители восточных городов «продолжают смущать чиновников и полицию своей поддержкой России». По мнению авторов статьи, многие из них «повторяют российскую пропаганду, обвиняя Запад в развязывании войны, а украинскую армию в обстрелах домов».

Издание пишет, что не смотря на запрет российских каналов и соцсетей на территории Украины, многие жители востока без труда пользуются ими. Помимо этого, по данным NYT, в восточной части страны пользуются популярностью «пророссийские» телеграм-каналы, а у Киева не хватает средств на ведение информационной войны.

Объявляя начало военной операции на Украине, президент России Владимир Путин называл ее причинами защиту жителей Донбасса от «геноцида», а также «денацификацию» и демилитаризацию соседней страны. «Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине», — говорил он в марте прошлого года во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма.

Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдумов. Жители регионов автоматически стали гражданами России. Украина, США и страны Запада не признали результатов голосования и ввели против Москвы санкции. Киев считает эти регионы оккупированными.

В марте Путин потребовал от МВД «навести порядок» с выдачей паспортов в новых регионах. «Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны. <...> Займитесь как следует, я серьезно говорю», — обратился глава государства к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.