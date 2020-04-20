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Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

Для сопровождения американского самолета с российской базы был поднят истребитель. После сближения самолет США изменил курс
Истребитель Су-35 (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Российские военные сопроводили самолет-разведчик США, который следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских военных объектов в Сирии. Для этой цели с авиабазы Хмеймим был поднят российский истребитель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В сообщении говорится, что российские системы заметили американский самолет 19 апреля. «Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы Хмеймим», — отметили в ведомстве. В итоге, после того как российский самолет поднялся в воздух, разведчик США изменил курс. Российский самолет после этого вернулся на базу.

В Минобороны подчеркнули, что выполняют все полеты в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

США заявили о небезопасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Общество

Ранее в США сообщили о перехвате российским истребителем Су-35 американского патрульного самолета P-8A Poseidon, произошедшем 19 апреля. По информации США, перехват произошел дважды в течение 100 минут. Первый, по мнению американских военных, был безопасным, второй — нет, поскольку был совершен российским Су-35 слишком близко и на высокой скорости. В США назвали действия российских военных безответственными.

Также ранее, в четверг, 16 апреля, США заявили, что российский истребитель Су-35 совершил небезопасный маневр в отношении патрульного самолета США P-8A Poseidon. В частности, Су-35 совершил маневр на высокой скорости перед американским самолетом, что подвергло опасности пилотов и экипаж P-8A Poseidon, отметили в США. Шестой флот США назвал российских пилотов безответственными и призвал их вести себя в соответствии с международными стандартами.

На авиабазе Хмеймим размещается авиационная группа ВКС России в Сирии, которая была создана в 2015 году для участия в военной операции против террористов в Сирии. По соглашению между Россией и Сирией авиагруппа размещается на базе бессрочно.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Сирия, Хмеймим
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