Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

Для сопровождения американского самолета с российской базы был поднят истребитель. После сближения самолет США изменил курс

Истребитель Су-35 (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Российские военные сопроводили самолет-разведчик США, который следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских военных объектов в Сирии. Для этой цели с авиабазы Хмеймим был поднят российский истребитель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В сообщении говорится, что российские системы заметили американский самолет 19 апреля. «Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы Хмеймим», — отметили в ведомстве. В итоге, после того как российский самолет поднялся в воздух, разведчик США изменил курс. Российский самолет после этого вернулся на базу.

В Минобороны подчеркнули, что выполняют все полеты в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее в США сообщили о перехвате российским истребителем Су-35 американского патрульного самолета P-8A Poseidon, произошедшем 19 апреля. По информации США, перехват произошел дважды в течение 100 минут. Первый, по мнению американских военных, был безопасным, второй — нет, поскольку был совершен российским Су-35 слишком близко и на высокой скорости. В США назвали действия российских военных безответственными.