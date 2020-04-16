США заявили о небезопасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Самолет P-8A Poseidon (Фото: Eric A. Pastor / U.S. Navy / Getty Images)

Российский истребитель Су-35 произвел небезопасный перехват американского самолета-наблюдателя P-8A Poseidon во время полета в международном пространстве над Средиземным морем. Об этом говорится в заявлении Шестого флота США.

По заявлению пресс-службы Шестого флота, Су-35 провел высокоскоростной маневр перед самолетом американской миссии на расстоянии 25 футов (чуть меньше 8 метров), что подвергло опасности пилотов и экипаж P-8A Poseidon. После сближения с российским истребителем пилоты США сообщили о турбулентности.

В связи с инцидентом американские военные назвали безответственными российских пилотов. «Мы ожидаем, что они будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности», — заявили в пресс-службе флота, напомнив о Соглашении 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и над ним (INCSEA).

В ведомстве указали, что небезопасные действия повышают риск просчета и вероятность столкновения в воздухе. Там также заявили, что экипаж американского наблюдательного самолета соблюдал международное право и не провоцировал российских пилотов.